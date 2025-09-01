Завершился Всероссийский турнир по теннису на призы города Южно-Сахалинска

В соревнованиях приняли участие более 60 юных спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Дальнереченска, Екатеринбурга, Сочи, Королева, Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Южно-Сахалинска…

Увы, островные спортсмены не смогли завоевать ни одной медали. Но обо всем по порядку.

В 1/8 финала у юношей в подгруппе до 13 лет встретились сахалинцы Андрей Залпин и Павел Беседин. Неделю назад Андрей в полуфинале Кубка мэра проиграл Павлу. На этом турнире Залпин взял реванш со счетом 2:0 и вышел в следующий круг соревнований.

В четвертьфинале островитянин сразился с Мартином Михайловым (Москва). Дебют матча был за нашим теннисистом. Вначале он в сухую выиграл гейм на своей подаче и сделал брейк. Поведя 2:0, Андрей заставил сильно нервничать соперника. Казалось, что у нашего спортсмена не будет больших проблем довести сет до победного конца. Однако Мартин смог не только переломить ход поединка в свою пользу, но больше не отдать сопернику ни одного гейма. Уверенная победа гостя из столицы, Андрей Залпин вынужден был зачехлить ракетку.

На соседнем корте проходил поединок еще одного сахалинского теннисиста, победителя Кубка мэра в одиночном разряде до 13 лет Максима Зазули с Никитой Шамраем (Москва). В 1/8 финала наш теннисист с большим трудом выиграл в трех партиях у Макария Гундарева из Кемерова. Гость из столицы, в свою очередь, без особых проблем одолел сахалинского теннисиста Марка Корниенко в двух партиях, позволив ему выиграть всего один гейм.

В первой партии Максим повел со счетом 4:0. Затем в его игре произошел сбой, и соперник сократил счет до 4:2. И все же победа в сете была за островитянином – 6:3. Во второй партии Никита Шамрай взял реванш – 6:3. Поймав кураж, московский теннисист в решающем сете не оставил сахалинцу ни малейшего шанса на успех – 6:1 и 2:1 в матче.

Днём ранее ещё один сахалинец – Ярослав Трошин – выбыл из турнира, уступив Макару Тубису из Хабаровска в двух партиях – 1:6, 0:6.

У девушек в этой возрастной категории нашу область представляли Елизавета Кузьменко и Дана Чун. Елизавета в 1/16 финала уступила Марии Подмогильной, а Дана в 1/8 – Маргарите Кудрик. Обе теннисистки из Сочи.

В возрастной категории до 17 лет у юношей заявлены были Филипп Гребенюков, Арсений и Кирилл Кукины, Максим Иванчуков. Все они проиграли поединки в 1/8 финала.

Василиса Кочкадаева, Мария Чернышкова, Ольга Мельникова, Мария Гилева, Виктория Яковлева в возрастной группе до 17 лет пытались пройти в 1/4 соревнований. И только Василисе Кочкадаевой оказалась эта задача по плечу. Выиграв у Ярославы Гайтановой из Владивостока две партии со счетом 6:1, 6:1 она завоевала путевку в четвертьфинал. В 1/4 Василиса скрестила ракетки с посеянной под первым номером теннисисткой из Санкт-Петербурга Полиной Шляпниковой. В напряженной борьбе гостья с берегов Невы выиграла со счетом 2:0 и отправила последнюю участницу нашей команды на скамейку к болельщикам.

Питали большие надежды сахалинские поклонники тенниса на то, что в миксте островитяне дойдут хотя бы до полуфинала, но увы. Соперники оказались не только более мастеровитей, но и физически лучше подготовленными.

Оценку выступлению нашей команды на Всероссийском турнире на родных кортах дадут наставники. А я продолжу репортаж о самых драматичных финалах турнира.

В главном поединке за медаль высшего достоинства в возрастной категории до 17 лет среди девушек на корте встретились первая и пятая ракетки этих соревнований Полина Шляпникова (Санкт-Петербург) и Александра Порошина (Москва).

Александре по жребию досталось открывать матч на своей подаче. С дебютом она успешно справилась, поведя в счете 1:0. И тут же москвичка делает брейк – 2:0. Полина Шляпникова не стушевалась, а планомерно разводила соперницу по углам. Вначале она сравняла счет 2:2, затем вышла вперед 3:2 и далее диктовала свои условия игры. На Александру Порошину было грустно смотреть – она в прямом смысле слова не знала, что делать с разыгравшейся петербурженкой. Несмотря на то, что у Шляпниковой не шла первая подача, на корте она была в этом сете полной хозяйкой. Партия для Александры Порошиной получилась не из простых. Практически она отдала первый сет, после чего Александре пришлось долго возвращаться в игру.

Второй сет получился самым драматичным. Начало не предвещало ничего хорошего для Порошиной. Она проиграла гейм на своей подаче 0:1. И все же смогла собраться, перезагрузиться и сделала обратный брейк – 1:1. Более того, повела в счёте 3:1. Полина Шляпникова почувствовав, что соперница начала поддавливать, радикально добавила в игре агрессии. Результат тут же сказался на счёте – 3:3. Этого ей показалось мало, и Полина выигрывает еще два гейма – 5:3. Судьба матча повисла на волоске. Александра выигрывает свою подачу 4:5. Полина подает на сет-матч. При счете 30:40 она допускает двойную ошибку на подаче и на табло 5:5. Порошина «в знак благодарности» допускает двойную ошибку на своей подаче – 5:6. У Шляпниковой второй шанс завершить партию и матч в свою пользу. Однако спортивные боги вновь отвернулись от нее. Серия невынужденных ошибок и 6:6. Судьба сета и матча должна решиться на тай-брейке. Александра ведет 6:1, но Полина сокращает счет до 6:5. И все же последнее слово в этой партии осталось за Порошиной – 7:5 и 1:1.

В решающем сете Александра сразу делает брейк. Полина не остается в долгу и делает обратный брейк – 1:1. Третья партия получилась достойная финала Всероссийского турнира и супер-драматичной. Третий гейм длился 12 минут и завершился в пользу Порошиной. Так девушки отдавали свои подачи сопернице до счета 3:3. И тут Полина Шляпникова нарушает этот жест «доброй воли» и выигрывает седьмой гейм на своей подаче 4:3. Более того, этого ей показалось мало, и Полина делает очередной брейк 5:3. Третий раз за финальный поединок Полина Порошина подает на сет-матч и вновь осечка. Александра Порошина берет подачу соперницы 4:5 и получает отличный шанс сравнять счет на своей подаче в решающем сете. Сделать ей этого не удалось. Финальную точку в финале поставила Полина Шляпникова – 6:4 и 2:1 в матче. Поединок длился 2 часа 55 минут. Однако этот рекорд по продолжительности матча Всероссийского турнира в Южно-Сахалинске был побит спустя несколько минут.

В полуфинальном матче в подгруппе до 13 лет встретились сестры Викуловы из Барнаула Ксения и Анастасия. Борьба за путевку в финал турнира продолжалась 3 часа 43 минуты. Первый сет выиграла Анастасия 6:4. Второй с таким же счетом Ксения. В решающей партии старшая Анастасия, ей одиннадцать лет, младшей девять, была чуть точнее и меньше допускала невынужденных ошибок, как результат 6:1 и 2:1 в матче.

В финальном поединке Анастасия Викулова в трех сетах, в очень интересном и драматическом поединке, в прямом смысле слова, выгрызла победу у Анастасии Пугачевой из Новосибирска в трех партиях 2:1 (1:6, 6:4, 6:2).

По завершению финального матча Анастасия Викулова поделилась с корреспондентом:

– Приехала из Барнаула на Сахалин с надеждой победить. И моя мечта сбылась. Раньше я играла в финале Всероссийского турнира, а сегодня стала победительницей. Как хорошо, что у вас в Южно-Сахалинске проводят такой турнир. Можно от всей души сказать вашему главе города Сергею Надсадину слова огромной благодарности за то, что турнир на Кубок мэра он смог довести до Всероссийских соревнований. А еще нам очень понравился ваш город и то, как были организованны соревнования. Даже со знаменитым спортсменом и тренером Дмитрием Турсуновым смогли поиграть в теннис и получить ряд полезных советов. О таком мы даже мечтать не могли.

Кстати

В Туле прошли Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды» в возрастной группе до 15 лет категории 1А. В дисциплине «парный разряд» сахалинец Яков Мазин с напарником Андреем Ли (Москва) в финальном матче встретились с московским дуэтом Даниэль Элиас – Филипп Смирнов. Первый сет выиграла мини-команда из столицы 6:4. Во втором Яков и Андрей смогли внести поправки в свою игру и взяли реванш 6:3. На тай-брейке москвичи вели в счете 4:1, 6:2, 7:4. Однако пара Яков Мазин – Андрей Ли смогли не только сравнять счёт 7:7, но и дожать соперника 10:7 и выиграть матч 2:1. Очередной успех воспитанника сахалинской школы тенниса, члена молодежной сборной России.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

