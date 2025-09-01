Завершился Всероссийский турнир по теннису на призы города Южно-Сахалинска

Слева направо Анастасия Пугачева (Новосибирск), Анастасия Викулова (Барнаул), Алиса Шульга (Хабаровск).

В соревнованиях приняли участие более 60 юных спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Дальнереченска, Екатеринбурга, Сочи, Королева, Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Южно-Сахалинска…

Увы, островные спортсмены не смогли завоевать ни одной медали. Но обо всем по порядку.

Андрей Залпин (Южно-Сахалинск).

В 1/8 финала у юношей в подгруппе до 13 лет встретились сахалинцы Андрей Залпин и Павел Беседин. Неделю назад Андрей в полуфинале Кубка мэра проиграл Павлу. На этом турнире Залпин взял реванш со счетом 2:0 и вышел в следующий круг соревнований.

Победитель в одиночном разряде до 13 лет Мартин Михайлов (Москва).

В четвертьфинале островитянин сразился с Мартином Михайловым (Москва). Дебют матча был за нашим теннисистом. Вначале он в сухую выиграл гейм на своей подаче и сделал брейк. Поведя 2:0, Андрей заставил сильно нервничать соперника. Казалось, что у нашего спортсмена не будет больших проблем довести сет до победного конца. Однако Мартин смог не только переломить ход поединка в свою пользу, но больше не отдать сопернику ни одного гейма. Уверенная победа гостя из столицы, Андрей Залпин вынужден был зачехлить ракетку.

Максим Зазуля (Южно-Сахалинск).

На соседнем корте проходил поединок еще одного сахалинского теннисиста, победителя Кубка мэра в одиночном разряде до 13 лет Максима Зазули с Никитой Шамраем (Москва). В 1/8 финала наш теннисист с большим трудом выиграл в трех партиях у Макария Гундарева из Кемерова. Гость из столицы, в свою очередь, без особых проблем одолел сахалинского теннисиста Марка Корниенко в двух партиях, позволив ему выиграть всего один гейм.

Никита Шамрай (Москва).

В первой партии Максим повел со счетом 4:0. Затем в его игре произошел сбой, и соперник сократил счет до 4:2. И все же победа в сете была за островитянином – 6:3. Во второй партии Никита Шамрай взял реванш – 6:3. Поймав кураж, московский теннисист в решающем сете не оставил сахалинцу ни малейшего шанса на успех – 6:1 и 2:1 в матче.

Дана Чун (Южно-Сахалинск).

Днём ранее ещё один сахалинец – Ярослав Трошин – выбыл из турнира,  уступив Макару Тубису из Хабаровска в двух партиях – 1:6, 0:6.

У девушек в этой возрастной категории нашу область представляли Елизавета Кузьменко и Дана Чун. Елизавета в 1/16 финала уступила Марии Подмогильной, а Дана в 1/8 – Маргарите Кудрик. Обе теннисистки из Сочи.

Победитель в одиночном разряде до 13 лет Анастасия Викулова (Барнаул).

В возрастной категории до 17 лет у юношей заявлены были Филипп Гребенюков, Арсений и Кирилл Кукины, Максим Иванчуков. Все они проиграли поединки в 1/8 финала.

Василиса Кочкадаева (Южно-Сахалинск).

Василиса Кочкадаева, Мария Чернышкова, Ольга Мельникова, Мария Гилева, Виктория Яковлева в возрастной группе до 17 лет пытались пройти в 1/4 соревнований. И только Василисе Кочкадаевой оказалась эта задача по плечу. Выиграв у Ярославы Гайтановой из Владивостока две партии со счетом 6:1, 6:1 она завоевала путевку в четвертьфинал. В 1/4 Василиса скрестила ракетки с посеянной под первым номером теннисисткой из Санкт-Петербурга Полиной Шляпниковой. В напряженной борьбе гостья с берегов Невы выиграла со счетом 2:0 и отправила последнюю участницу нашей команды на скамейку к болельщикам.

Победитель турнира в одиночном разряде до 17 лет Полина Шляпникова (Санкт-Петербург).

Питали большие надежды сахалинские поклонники тенниса на то, что в миксте островитяне дойдут хотя бы до полуфинала, но увы. Соперники оказались не только более мастеровитей, но и физически лучше подготовленными.

Оценку выступлению нашей команды на Всероссийском турнире на родных кортах дадут наставники. А я продолжу репортаж о самых драматичных финалах турнира.

В главном поединке за медаль высшего достоинства в возрастной категории до 17 лет среди девушек на корте встретились первая и пятая ракетки этих соревнований Полина Шляпникова (Санкт-Петербург) и Александра Порошина (Москва).

Александре по жребию досталось открывать матч на своей подаче. С дебютом она успешно справилась, поведя в счете 1:0. И тут же москвичка делает брейк – 2:0. Полина Шляпникова не стушевалась, а планомерно разводила соперницу по углам. Вначале она сравняла счет 2:2, затем вышла вперед 3:2 и далее диктовала свои условия игры. На Александру Порошину было грустно смотреть – она в прямом смысле слова не знала, что делать с разыгравшейся петербурженкой. Несмотря на то, что у Шляпниковой не шла первая подача, на корте она была в этом сете полной хозяйкой. Партия для Александры Порошиной получилась не из простых. Практически она отдала первый сет, после чего Александре пришлось долго возвращаться в игру.

Финалистка в группе до 13 лет Анастасия Пугачева (Новосибирск).

Второй сет получился самым драматичным. Начало не предвещало ничего хорошего для Порошиной. Она проиграла гейм на своей подаче 0:1. И все же смогла собраться, перезагрузиться и сделала обратный брейк – 1:1. Более того, повела в счёте 3:1. Полина Шляпникова почувствовав, что соперница начала поддавливать, радикально добавила в игре агрессии. Результат тут же сказался на счёте – 3:3. Этого ей показалось мало, и Полина выигрывает еще два гейма – 5:3. Судьба матча повисла на волоске. Александра выигрывает свою подачу 4:5. Полина подает на сет-матч. При счете 30:40 она допускает двойную ошибку на подаче и на табло 5:5. Порошина «в знак благодарности» допускает двойную ошибку на своей подаче – 5:6. У Шляпниковой второй шанс завершить партию и матч в свою пользу. Однако спортивные боги вновь отвернулись от нее. Серия невынужденных ошибок и 6:6. Судьба сета и матча должна решиться на тай-брейке. Александра ведет 6:1, но Полина сокращает счет до 6:5. И все же последнее слово в этой партии осталось за Порошиной – 7:5 и 1:1.

Золотой медалист в миксте до 17 лет Мария Сырмолотова (Хабаровск).

В решающем сете Александра сразу делает брейк. Полина не остается в долгу и делает обратный брейк – 1:1. Третья партия получилась достойная финала Всероссийского турнира и супер-драматичной. Третий гейм длился 12 минут и завершился в пользу Порошиной. Так девушки отдавали свои подачи сопернице до счета 3:3. И тут Полина Шляпникова нарушает этот жест «доброй воли» и выигрывает седьмой гейм на своей подаче 4:3. Более того, этого ей показалось мало, и Полина делает очередной брейк 5:3. Третий раз за финальный поединок Полина Порошина подает на сет-матч и вновь осечка. Александра Порошина берет подачу соперницы 4:5 и получает отличный шанс сравнять счет на своей подаче в решающем сете. Сделать ей этого не удалось. Финальную точку в финале поставила Полина Шляпникова – 6:4 и 2:1 в матче. Поединок длился 2 часа 55 минут. Однако этот рекорд по продолжительности матча Всероссийского турнира в Южно-Сахалинске был побит спустя несколько минут.

В полуфинальном матче в подгруппе до 13 лет встретились сестры Викуловы из Барнаула Ксения и Анастасия. Борьба за путевку в финал турнира продолжалась 3 часа 43 минуты. Первый сет выиграла Анастасия 6:4. Второй с таким же счетом Ксения. В решающей партии старшая Анастасия, ей одиннадцать лет, младшей девять, была чуть точнее и меньше допускала невынужденных ошибок, как результат 6:1 и 2:1 в матче.

Победитель в одиночном разряде до 17 лет Егор Дерявский (Москва).

В финальном поединке Анастасия Викулова в трех сетах, в очень интересном и драматическом поединке, в прямом смысле слова, выгрызла победу у Анастасии Пугачевой из Новосибирска в трех партиях 2:1 (1:6, 6:4, 6:2).

По завершению финального матча Анастасия Викулова поделилась с корреспондентом:

– Приехала из Барнаула на Сахалин с надеждой победить. И моя мечта сбылась. Раньше я играла в финале Всероссийского турнира, а сегодня стала победительницей. Как хорошо, что у вас в Южно-Сахалинске проводят такой турнир. Можно от всей души сказать вашему главе города Сергею Надсадину слова огромной благодарности за то, что турнир на Кубок мэра он смог довести до Всероссийских соревнований. А еще нам очень понравился ваш город и то, как были организованны соревнования. Даже со знаменитым спортсменом и тренером Дмитрием Турсуновым смогли поиграть в теннис и получить ряд полезных советов. О таком мы даже мечтать не могли.

Кстати

В Туле прошли Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды» в возрастной группе до 15 лет категории 1А. В дисциплине «парный разряд» сахалинец Яков Мазин с напарником Андреем Ли (Москва) в финальном матче встретились с московским дуэтом Даниэль Элиас – Филипп Смирнов. Первый сет выиграла мини-команда из столицы 6:4. Во втором Яков и Андрей смогли внести поправки в свою игру и взяли реванш 6:3. На тай-брейке москвичи вели в счете 4:1, 6:2, 7:4. Однако пара Яков Мазин – Андрей Ли смогли не только сравнять счёт 7:7, но и дожать соперника 10:7 и выиграть матч 2:1. Очередной успех воспитанника сахалинской школы тенниса, члена молодежной сборной России.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

По теме:

В Южно-Сахалинске наградили участников первого этапа Кубка мэра по теннису

Завершился первый этап Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису

Состоялись первые поединки XII Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису

В предстоящую субботу в Южно-Сахалинске стартует XII Кубок мэра города по теннису

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА