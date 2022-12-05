Заветный подарок для юного южносахалинца. Сергей Надсадин присоединился к благотворительной акции «Городская елка добра»

Сергей Надсадин поддержал благотворительную акцию «Городская елка добра». На инициативу муниципалитета – исполнить новогодние желания детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в этом году откликнулось беспрецедентное количество предпринимателей и южносахалинцев.

– Традиционно в конце года вот уже в третий раз мы проводим акцию «Городская елка добра», в которой принимают участие жители нашего города, работники администрации, представители бизнеса, которые откликаются на просьбы детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и покупают им новогодние подарки, которые они ждут от Деда Мороза, – рассказал Сергей Надсадин. – Поделюсь своими ощущениями. Предыдущие мероприятия прошли на очень хорошей волне, дети были довольны, а взрослые заряжались от них позитивной энергетикой. Сегодня я с удовольствием приобрел микроскоп – это долгожданный подарок для одного из наших юных горожан.

Глава города также поблагодарил всех неравнодушных жителей и предпринимателей, которые вызвались исполнить заветные желания маленьких южносахалинцев. Напомним, изначально планировалось, что адресатами акции станут 23 ребенка – по числу наступающего 2023-го года. Но благодаря активности благотворителей количество детей, которые получат подарки в рамках акции «Городская елка добра», удалось увеличить почти вдвое. Новогодние желания исполнятся уже для 40 ребятишек, находящихся в сложной жизненной ситуации.

«Городская елка добра» – один из самых добрых проектов администрации города Южно-Сахалинска. Его курирует вице-мэр Елена Федорова. Координатором выступает департамент информационной политики администрации Южно-Сахалинска. Активное содействие в реализации благотворительной акции оказывают руководители и сотрудники департаментов культуры, образования, внутренней и социальной политики муниципалитета, департамента по организационной работе, а также представители администраций школ, которые, как правая рука Деда Мороза, помогают узнать, что загадали юные горожане. Также в этом году особое внимание будет уделено и ребятам из семей мобилизованных южносахалинцев – для них организуют новогодние утренники.

Кульминацией благотворительной акции «Городская елка добра» станет веселый новогодний праздник, на который будут приглашены ребята и их родители, а также благотворители. Мероприятие пройдет на следующей неделе.

Виктор ГОРОДОВ.