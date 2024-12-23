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Завод им. М. А. Федотова пополнился новой техникой

Фото: Администрация г. Южно-Сахалинска.

4 новых современных погрузчика пополнили парк снегоуборочной техники .

Конструкция и мощность машин белорусского завода «Амкодор» рассчитана на большой объём работ. Уже этой зимой погрузчики будут задействованы в расчистке улично-дорожной сети Южно-Сахалинска.

Как отметил главный механик завода им. Федотова Алесь Моисеенко, новые погрузчики укомплектованы всем необходимым оборудованием — ковшами, шнекоротерами, вилами и косыми отвалами.

Этой зимой поддерживать порядок на дорогах областного центра будут 222 рабочих и 320 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба правительства области.

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