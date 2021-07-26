Завтра же летим на Камчатку! «Аврора» запустила новые маршруты

Сахалинцы получили новые возможности для передвижения по воздуху. Самолеты объединенной дальневосточной авиакомпании «Аврора» с 26 июля выполняют регулярные полеты по трем новым маршрутам: Хабаровск – Шахтерск; Хабаровск – Ноглики и Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский.

Как сообщил авиаперевозчик на своем официальном сайте, рейсы по маршруту Хабаровск – Шахтерск выполняют самолетом DHC-8 Q400 с периодичностью два раза в неделю. Авиабилет на этом направлении стоит 4 635 рублей в одну сторону.

На маршруте Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский также задействован DHC-8 Q400, ласково прозванный в народе «дэшка». Рейсы осуществляются дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Цена авиабилета – 5 640 рублей в одну сторону.

С 27 июля стартуют регулярные полеты по маршруту Хабаровск – Ноглики. Самолет такой же, периодичность рейсов – два раза в неделю. Стоимость перелета – 4 500 рублей в одну сторону.

Авиаторы подчеркивают, что речь идет о социально значимых рейсах. По сути, это работа Дальневосточной авиакомпании, созданной по инициативе региональной власти. Для правительства области важно повысить транспортную доступность островной области и связать авиасообщением населенные пункты с материком.

Получить более детальную информацию по новым рейсам, а также купить билеты можно в авиаагентствах и на официальном сайте «Авроры» www.flyaurora.ru. Телефон для справок 8-800-250-49-88, звонки из российских регионов бесплатные.

«Советский Сахалин» в номере за 29 июня в публикации «По льготным тарифам» сообщил о намерении авиакомпании расширить географию полетов и о соответствующих решениях правительства РФ.

Семен РЕЧКИН.