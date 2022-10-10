Заявки на участие в конкурсе на размещение елочного базара ждут от южносахалинцев

Открытый конкурс на получение права заключения договора проводит администрация Южно-Сахалинска. «Елочный базар» будет функционировать в городском округе с 15 декабря по 31 декабря.

Заявки необходимо направлять в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка до 13.00 21 октября 2022 года включительно в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00). Адрес: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 20, 4-й этаж, кабинет № 413. Телефон для справок: 300-735 (доб. 1-4), e-mail: dpr@yuzhno-sakh.ru.

Дополнительная информация и условия проведения конкурса размещены на официальном сайте администрации областного центра (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/206/25678).