Зажгли! Команда сахалинок заняла второе место в конкурсе «Страна Света»

«Страна Света» – общероссийское профессиональное творческое состязание художников-видеографов, аниматоров, специалистов AR/VR-технологий.

Вот уже пять лет конкурс проводится в три этапа: первые два тура проходят дистанционно, финалистов определяют члены жюри из сфер культуры, изобразительного искусства и высоких технологий.

Тема проектов в этом году – малая родина. Поэтому сахалинки Елизавета Модина, Анна Коншина и Александра Саблина, ныне живущие в Санкт-Петербурге, в своей световой проекции рассказали о мифах коренных народов острова.

– На Сахалине неповторимая атмосфера соединения разных культур: русской, корейской и коренных народов, – рассказала Елизавета Модина. – Нивхи, уйльта, эвенки, нанайцы – все они обладают уникальной историей и вопреки малочисленности до сих пор сохраняют традиции и обычаи предков.

На конкурс пришло 78 заявок из 33 регионов России. Островитянки сначала вошли в десятку лидеров. Их шоу показали на фасаде штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади. В итоговом голосовании сахалинки получили 1361 голос. Опередила их команда из Таймыра. Победители выиграли миллион. Награда за второе место – 600 тысяч рублей.

– Мы, кстати, все окончили Санкт-Петербургский государственный институт культуры, – сказала Александра Саблина. – В конкурсе рассчитывали только на выступление, но никак не ожидали, что сможем занять второе место. Это очень приятно. Наша команда рада, что своим творчеством растрогала сердца людей. Надеюсь, выигрыш вдохновит нас на новые творческие проекты.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.