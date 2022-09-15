Здесь будет город-сад. В областной столице успешно воплощают мечту из ХХ века

Накануне 140-летия Южно-Сахалинска мэр Сергей Надсадин и его команда провели пресс-конференцию.

В большом разговоре акцент был сделан на знаковых событиях года. Мэр отметил работу профессионалов и жителей над генпланом областного центра, рассчитанным на 20-летнюю перспективу, и дизайн-кодом, призванным придать особый стиль и узнаваемый облик городскому пространству.

– Одними из первых в стране мы с коллегами выбрали это направление, – сообщил Сергей Надсадин и пояснил: – Дизайн-код не предусматривает сиюминутных преобразований городской среды. Изначально он соблюдается там, где строятся новые объекты. Но одновременно мы облагораживаем фасады старых зданий, меняем вывески, устанавливаем на автобусных остановках современные павильоны, разбиваем скверы… Начали преобразования с центральной части города, но распространим их на весь округ.

Темпы жилищного строительства в пересчете на одного человека – очень важный показатель развития областной столицы. По итогам 2021 года он вывел Южно-Сахалинск на третье место в России (после Краснодара и Новороссийска) и лидирующую позицию на Дальнем Востоке.

В приоритете у муниципалитета социальные объекты и жилье, подчеркнул мэр. За последние два года в рамках программы по переселению из ветхих и аварийных домов возведено 25 тыс. кв. метров жилья. Причем с отделкой квартир «под ключ».

Дети были и остаются в центре внимания и заботы муниципалитета. Через механизм государственно-частного партнерства город наращивает темпы возведения образовательных организаций. Появились новые учебные корпуса к школам, детсады. В рамках национального проекта «Образование» выделяются федеральные средства на пищеблоки, ремонты образовательных учреждений, приобретение медийного оборудования и прочее.

Как и прежде, администрация областной столицы предметно занимается созданием комфортной городской среды: дорогами, дворами, благоустройством и озеленением. Результат такой работы виден не только в центральной части Южно-Сахалинска, но и в отдаленных районах – Новоалександровске, Старорусском, Хомутово, Луговом, Ключах и др.

Сергей Надсадин поделился хорошей новостью: при поддержке регионального правительства муниципалитет получит инфраструктурный кредит в 840 млн рублей на продолжение строительства ул. Горького до ул. Зимы.

– В дальнейшем с помощью инфраструктурных кредитов мы планируем развивать транспортную сеть в Новой Деревне и Дальнем, – сообщил глава города. – Надеемся, что после комплексного проведения транспортной реформы эта сеть станет удобной, современной, интегрированной в городскую среду. Есть решение – при пассажирских перевозках кооперировать автомобильный транспорт с железнодорожным.

Ожидается смена подвижного состава. В ближай

шей перспективе 200 единиц транспорта, исчерпавшего свой ресурс, заменят новые автобусы, газобусы и электробусы. Идет строительство современного автобусного парка и реконструкция привокзальной площади. Есть планы продлить границы улицы Горького и проспекта Победы. Все это упорядочит транспортные потоки.

К позитивным переменам в городском округе Сергей Надсадин отнес и газификацию 9 тыс. домовладений. Но предстоит сделать еще больше. По проектам управления капитального строительства началась трехэтапная газификация Владимировки.

Газпром намерен завершить ее к 2025 году. Здесь прокладывают сети, подводящие газ. Выделены бюджетные средства на решение проблемы с водоснабжением. По окончании этих работ во Владимировке уложат асфальт, и ее жители наконец-то ощутят блага цивилизации.

В администрации города признают: темпы строительства дорог пока еще отстают от жилищного строительства, половина трасс требует обустройства как в планировочных районах, так и на территориях с частной застройкой.

В этом году для обеспыливания грунтовых дорог и создания более комфортных условий для людей (как временный вариант) на заводе им. Федотова стали применять асфальтобетонную крошку и более крупные фракции щебня. Перенаправили туда поливочные машины, а на некоторых улицах восстановили старое асфальтобетонное покрытие.

Немало проблем автомобилистам доставляли дождеприемники и колодцы. Некоторые из них или возвышались над полотном дорог, или проваливались. Их удалось выровнять, устранив порядка 250 дефектов.

В Южном, что очень важно, строятся очистные сооружения. Так, по завершении строительства первой очереди ОСК-7 к концу года объект сможет принимать 72 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Но поскольку жилищное строительство продолжается, предстоит увеличить пропускную способность очистных сооружений до 90 тыс. кубометров в сутки, отметил мэр. Это призвана сделать вторая очередь строительства.

В 2022-м город привел в порядок более 400 дворовых территорий – на сотню больше, чем в 2021-м. По программе «1000 дворов» выполнялись капитальные ремонты. Посредством бюджетного финансирования обновлены подъезды, крыльца, окна, фасады 74 многоквартирных домов. Всего же управляющими компаниями приведено в порядок и запланировано отремонтировать 450 подъездов и 195 входных групп в 215 домах. Деньги на эти цели есть. В 2022 году расходы областного бюджета по ЖКХ увеличены на 7 млрд рублей. Большая часть этих средств предназначена Южно-Сахалинску.

Не без учета мнения жителей в областной столице создаются новые общественные пространства. В их числе – участок возле комплекса «Грин Палас» на пересечении пр. Мира и ул. Пуркаева, а также набережная реки Рогатки. Ее благоустройство уже стартовало. Обустраиваются скверы Авиаторов и памяти погибших защитников правопорядка.

По предложению губернатора Валерия Лимаренко разработан проект интеграции ботанического сада в городскую среду.

– Мы уже начали там менять ограждение, – сообщил Сергей Надсадин. – Позже появятся аккуратные тротуарчики, освещенные аллеи, интересные решения по ландшафтному дизайну и цветочному оформлению. В том готова оказать содействие наш известный островной флорист Александра Кудряшова.

Если прибавить к этой новости еще одну (о том, что в Южно-Сахалинске в следующем году будет высажен 1 млн цветов), то мечта о городе-саде точно станет явью. А жителям и гостям областной столицы предстоит не только любоваться ее рукотворной красотой и комфортом, но и беречь все, что создано для них трудом, старанием и любовью городской команды.

Людмила АРТЕМОВА.