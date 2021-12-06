Здесь будет радостно учиться. В 2022 году в Рейдово школьные звонки зазвучат в новых стенах

На прошлой неделе на Итурупе генеральный подрядчик (АО «Гидрострой») сдал, а заказчик (дирекция по реализации Курильской программы) принял строительный объект «Школа с. Рейдово». Ее возведение началось весной 2019-го и завершилось в срок, в ноябре 2021-го.

– Будь на то воля заказчика, мы могли бы сдать объект на три месяца раньше, – говорит прораб Александр Соляник. – С самого начала взяли хороший темп.

Оборудованием, техникой, материалами снабжались своевременно. Все вопросы, возникавшие в процессе строительства, решали оперативно. Условия были такими, что только работай да работай! Контроль за качеством вели наши специалисты, представители дирекции Курильской программы. Да мы и сами хорошо понимаем: школа – особый объект, поэтому старались, и результатом остались довольны все.

Сдача объекта не означает новоселья. Потребуется не менее двух месяцев для лицензирования объекта, аттестации педагогов, постановки здания на баланс муниципалитета. А так не терпится педагогам и ученикам переехать в новую школу!

Они-то уже знают, насколько она хороша во всех отношениях. Трехэтажное здание с ярким, веселеньким фасадом стало местной достопримечательностью.

– Восхищаемся и гордимся, что у нас в селе появилась такая красавица, – говорит рейдовчанка Людмила Федорович.

В восторге и учительница Юлия Русу:

– Когда первый раз вошла в здание, мурашки по телу пошли: настолько все впечатлило! Просторно, не то, что в старой школе, где даже учительской нет. В каждом классе – проектор, парты с наклонными механизмами. Стены кабинетов окрашены в те тона, какие выбрали педагоги. На окнах жалюзи, москитные сетки. Актовый зал почти на сто человек. Прекрасно оснащен пищеблок, очень удобная столовая.

Ученики младших классов из групп продленного дня смогут отдыхать в спальной комнате. Это я особо оценила, потому что мой младший сын в следующем году пойдет в первый класс. Представляю, как ребята обрадуются просторному (24х12 метров!) спортивному залу. Он у нас в отдельном блоке, где хорошая раздевалка с душевыми кабинами.

В общем, школа отвечает всем современным требованиям: есть лифт, внутри и снаружи здания установлено видеонаблюдение, лестницы с перилами трех уровней: для детей разных возрастов. Не знаю, можно ли к чему-нибудь «придраться». Кажется, предусмотрены все мельчайшие детали, включая оригинальное оформление наименований кабинетов… Конечно, все мы рады прекрасной школе, в ней все настраивает на хорошую работу.

Юлия Михайловна так спешила поделиться восторженными впечатлениями, что забыла упомянуть о школьных мастерских, где ребята будут осваивать деревообрабатывающий, сверлильный, токарный и фрезерный станки.

Отдельных строк заслуживает и большой школьный стадион с площадками для игр в футбол и волейбол, турниками и брусьями, рукоходом и полосой препятствий. Специальный участок отведен для любителей ворк­аута. На пришкольной территории (ее общая площадь 2,7 га) есть и игровые площадки с качелями и горками для малышей.

Когда начиналось строительство, скептики сомневались: нужна ли такая масштабная школа в не очень-то большом селе. Запомнилась фраза: «Строят на вырост». В принципе так и получается: корпус рассчитан на 132 учащихся. Сегодня в Рейдово 123 ученика, а в прошлом учебном году было 103. Тенденция, однако…

Галия Кунченко. г. Курильск.