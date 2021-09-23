Здесь – маслята, там – моховики… На Сахалине в разгаре грибной сезон

Обычно в сентябре торговые ряды на проспекте Мира, у ТЦ «Янтарь», заполнены торговцами грибами и ягодами, потому что сезон в разгаре. А тут во второй половине дня грибников можно было посчитать по пальцам.

Дары лесные на прилавке

Мужчина в двух шагах от входа в торговый центр продавал грибы. Разговорились.

– Вот у вас ассортимент хороший! А что почем?

– Начну с самого дешевого – 200 рублей кучка моховиков с серыми шляпками, средних размеров. Гриб не черный на срезе, нормальный. Можно отварить и пожарить.

– Их жарят? А разве не маринуют?

– Маринуют молоденькие, эти лучше пожарить. А вообще все грибы обязательно нужно сначала отваривать минут 10 – 15, потом уже дальше готовить. Вот – маслята, они по 300 рублей кучка. Им три дня от роду, махом растут! Моховик обычно раньше появляется и уже по-хорошему должен отходить, но летом сухо было, не было грибов, а сейчас «выстрелили». Ну и самые дорогие – белые грибы. Кучка – 500 рублей, здесь примерно полкило.

– А что в этих пятилитровых ведерках?

– Мелкие моховики для маринования – 350 «рэ». А еще – моховики за 1 тысячу и совсем маленькие – за 1200 рублей. Где собираю? В разных местах. Направление одно – Охотская и Корсаковская трассы, а места разные, их знать нужно. Цены, насколько я припоминаю, уже 10 лет такие держатся.

– А другие грибы попадаются?

– Подосиновики только сейчас появились, а белые стали встречаться примерно неделю назад…

По соседству женщина, торгующая брусникой за 350 рублей. Она, как выяснилось, привезла свой товар из Ногликского района. Интересуюсь урожаем ягоды на севере острова.

– Брусника есть, но не везде. Здесь кусочек, там пятачок. Такого, чтобы, как раньше, сплошными полями спелая ягода была, нет. Какие виды на урожай клюквы? Он будет попозже, немного, но есть ягода.

Парочка полезных советов

– А как вы не теряетесь в лесу без знаков и светофоров?

– По двое ходим и с собакой. Бывает так: собираешь ягоду, увлечешься. Уверена, что все находятся рядом, а поднимешь голову – вокруг никого нет. Жутковато становится, начинаю кричать. Так и находим друг друга!

Соседка по торговому ряду включается в разговор:

– А мы тряпочки на ветки вешаем, чтобы ориентироваться. Тогда легче обратно дорогу найти.

Совсем плохо, если туман ближе к вечеру натянет. В лесу, в тундре у нас на севере сотовый не работает, навигатор не помощник, интернета нет. Легко потеряться… А вы бруснику-то берите – везде по 500 рублей, у меня самая дешевая.

В конце ряда разместился грибник с маслятами и моховиками:

– Кучка – 200 рублей. Если будете покупать все три, отдам по 150 рублей. Почему такой ассортимент скудный? В этом году вообще с грибами туго. Подберезовики, белые, подосиновики сейчас попадаются, но их мало. Лисички только появились и сразу исчезли. Но, как говорится, еще не вечер – неделя сентября и октябрь впереди, будем надеяться на основные сборы!

Ну юморист!

Такое это дело – сбор грибов и ягод. Одному везет, другому нет. Один, невнимательный, мимо целой семейки маслят пройдет, чуть не наступит, а второй, идущий следом за ним, за один раз здесь же полведра молоденьких маслят соберет.

Сахалинцы, живущие в разных районах, сейчас активно делятся на форумах своими успехами, выкладывают на всеобщее обозрение в соцсетях лесную добычу. Один грибник-юморист обнародовал видео с грибной полянкой и запиской, закрепленной на ветке. Пишет в ней, что «застолбил» эту грибную семейку. Сразу срезать грибы не стал, вернется попозже, когда подрастут. Чтоб, значит, другие не рвали…

Грибная азбука

Знают ли сахалинцы, какие грибы съедобные, а от каких лучше держаться подальше? Похоже, с грибной грамотностью у нас все в порядке. По крайней мере, мы с начальником санитарного отдела регионального управления Роспотребнадзора Натальей Карташовой не без труда припомнили случай десятилетней давности. Когда жительница села Стародубского, что в Долинском районе, отравилась грибами и ей понадобилась госпитализация. Но и в этом случае дело было не в том, что грибы оказались ядовитыми, а в том, что готовый продукт хранился неправильно, с нарушением температурного режима. Вот и результат – отравление.

– Мы ежегодно в начале грибного сезона предупреждаем население о мерах предосторожности, размещаем на официальном сайте Роспотребнадзора памятки.

Видимо, такая профилактика доказывает свою действенность, – говорит Наталья Карташова. – Самое главное – не нужно связываться с незнакомыми вам грибами, собирать их поблизости от автотрасс. Не стоит затягивать с переработкой – лучше всего, вернувшись из леса домой, сразу же почистить грибы и отварить. Продукт скоропортящийся, поэтому отваренные грибы проще всего упаковать и положить в морозилку. Это – полуфабрикат, из него затем можно готовить различные блюда.

Фон в норме

Интересуюсь у Натальи Федоровны, как у нас на Сахалине обстоит дело с радиоактивностью. Не праздный вопрос – все-таки грибы обладают свойством поглощать из окружающей среды не только все хорошее…

– На территории Сахалинской области на постоянной основе идет мониторинг воздуха, почвы, воды, пищевых продуктов, в том числе дикоросов на содержание радиоактивных химических элементов – стронция и цезия. Могу уверенно сказать, что фактов превышения естественного фона нет, поэтому и ограничений по сбору грибов нет. Могут ли сахалинцы сдать грибы для анализа? Да, на платной основе, в любую аккредитованную лабораторию… Среди наших сотрудников немало любителей пособирать грибы, они делают это с удовольствием, чего желают и всем собратьям по увлечению!

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

В мае «Советский Сахалин» опубликовал сообщение «За грибами с линейкой». В нем говорилось о некоторых нововведениях по линии минприроды РФ. Ведомство установило минимально допустимый размер шляпок грибов, которые могут собирать грибники.

Например, для лисичек, сыроежек, маслят и опят эта норма составляет 1,5 сантиметра, для груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков — 2,5 сантиметра. Если под срезку попали совсем уж мелкие грибочки, нарушителю грозит штраф. Методика сбора грибов остается прежней: их либо срезают ножом, либо осторожно выкручивают из грибницы.