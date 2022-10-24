Здесь все для читателей. Областной универсальной научной библиотеке – 75!

Документально день рождения библиотеки пришелся на 12 августа 1947-го. Она открылась через семь месяцев после образования Сахалинской области в ее нынешних границах. С тех пор ровесница региона просвещает и образовывает островитян: обеспечивает литературой и новейшей информацией по отраслям знаний, науки, искусства, культуры, краеведения.
В этом году за вклад в создание новой информационно-культурной среды для реализации интеллектуальных и творческих возможностей жителей Южно-Сахалинска библиотеку занесли на городскую Доску почета и отметили премией мэра. У коллектива немало заслуг и на областном, и на всероссийском, и на международном уровнях.
Библиотека участвует в масштабных социально значимых проектах и грантовых программах. Успешно внедряет современные информационные технологии, предоставляя читателям комфортный (в том числе и дистанционный) доступ к библиотечным ресурсам. Занимается оцифровкой периодики и краеведческих изданий.
Генеральный директор Российской национальной библиотеки Вадим Дуда отмечает не менее важную ее роль как координационно-методического центра для профессионального сообщества островного региона. Здесь в рамках национального проекта «Культура» создан проектный офис по сопровождению в районах области модельных библиотек нового поколения.
Сотрудники Сахалинского государственного исторического архива особо отмечают, что с послевоенных лет и до сегодняшнего дня библиотека остается храмом знаний, средоточием культурного, информационного и образовательного наследия области. А коллектив Рязанской областной универсальной библиотеки имени Горького и профессиональное сообщество этого региона относятся к юбиляру как к флагману российской библиотечной науки и межрегионального сотрудничества. Основания для такого утверждения есть: за 75 лет работы учреждение сконцентрировало духовный и интеллектуальный ресурс мирового уровня и одним из первых в стране продолжает внедрять передовые технологии.
Не первый год электронная библиотека «Сахалин и Курилы – острова утренней зари» в круглосуточном режиме предоставляет свободный доступ пользователям к цифровым копиям газет, в том числе и к «Советскому Сахалину».
Областная универсальная научная – постоянный партнер Российской национальной библиотеки. А еще она участница социальных благотворительных проектов по обучению людей старшего поколения компьютерной грамотности. Помогает молодым мамам стать успешными и после отпуска по уходу за детьми вернуться на прежнее место работы с обновленными знаниями или успешно войти в новую для себя сферу предпринимательства.
Работники библиотеки устраивают выставки, презентации, проводят круглые столы, литературные и музыкальные вечера, заседания клубов и объединений, форумы, конференции, концерты, встречи с интересными людьми… Так что и культурная жизнь здесь интересная и весьма привлекательная для людей всех возрастов. У здания библиотеки работает летняя площадка.
Не обделены вниманием и читатели, которым в силу проблем со здоровьем сложно передвигаться. Библиотекари привозят им книги на дом, знакомят с новинками литературы.
Конечно же, своими достижениями и устремленностью в будущее областная универсальная научная библиотека обязана работавшим в разное время руководителям: Аркадию Трескову, Римме Богдановой, Зинаиде Безлатной, Лидии Корогод, Тамаре Даниленко и нынешнему директору Валентине Малышевой. Здесь трудились и трудятся замечательные специалисты, заслуженные работники культуры РФ и Сахалинской области, ветераны труда и молодые сотрудники, перенимающие передовой опыт работы.
Свой 75-й юбилей коллектив отметил межрегиональной научно-практической конференцией на тему «Библиотека и культурное пространство региона: время, события, люди». Ведь даже в праздничные дни профессиональные вопросы здесь неизменно остаются первостепенными.
Позже на торжественном вечере в киноконцертном зале «Комсомолец» большую группу специалистов наградили памятными знаками губернатора в честь 75-летия Сахалинской области в ее нынешних границах, почетными грамотами и благодарственными письмами.
Людмила Николаева.
- Общий фонд главной библиотеки области насчитывает 600 тыс. единиц хранения, в том числе особо ценных и редких документов – 23 567.
- Объем электронного каталога – 1 187 430 единиц хранения.
- В стенах библиотеки в год обслуживается более 16 тыс. читателей. Удаленных пользователей – более 174 тыс. человек.