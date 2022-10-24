Здесь все для читателей. Областной универсальной научной библиотеке – 75!

Документально день рождения библиотеки пришелся на 12 августа 1947-го. Она открылась через семь месяцев после образования Сахалинской области в ее нынешних границах. С тех пор ровесница региона просвещает и образовывает островитян: обеспечивает литературой и новейшей информацией по отраслям знаний, науки, искусства, культуры, краеведения.

В этом году за вклад в создание новой информационно-культурной среды для реализации интеллектуальных и творческих возможностей жителей Южно-Сахалинска библиотеку занесли на городскую Доску почета и отметили премией мэра. У коллектива немало заслуг и на областном, и на всероссийском, и на международном уровнях.

Библиотека участвует в масштабных социально значимых проектах и грантовых программах. Успешно внедряет современные информационные технологии, предоставляя читателям комфортный (в том числе и дистанционный) доступ к библиотечным ресурсам. Занимается оцифровкой периодики и краеведческих изданий.

Генеральный директор Российской национальной библиотеки Вадим Дуда отмечает не менее важную ее роль как координационно-методического центра для профессионального сообщества островного региона. Здесь в рамках национального проекта «Культура» создан проектный офис по сопровождению в районах области модельных библиотек нового поколения.

Сотрудники Сахалинского государственного исторического архива особо отмечают, что с послевоенных лет и до сегодняшнего дня библиотека остается храмом знаний, средоточием культурного, информационного и образовательного наследия области. А коллектив Рязанской областной универсальной библиотеки имени Горького и профессиональное сообщество этого региона относятся к юбиляру как к флагману российской библиотечной науки и межрегионального сотрудничества. Основания для такого утверждения есть: за 75 лет работы учреждение сконцентрировало духовный и интеллектуальный ресурс мирового уровня и одним из первых в стране продолжает внедрять передовые технологии.

Не первый год электронная библиотека «Сахалин и Курилы – острова утренней зари» в круглосуточном режиме предоставляет свободный доступ пользователям к цифровым копиям газет, в том числе и к «Советскому Сахалину».

Областная универсальная научная – постоянный партнер Российской национальной библиотеки. А еще она участница социальных благотворительных проектов по обучению людей старшего поколения компьютерной грамотности. Помогает молодым мамам стать успешными и после отпуска по уходу за детьми вернуться на прежнее место работы с обновленными знаниями или успешно войти в новую для себя сферу предпринимательства.

Работники библиотеки устраивают выставки, презентации, проводят круглые столы, литературные и музыкальные вечера, заседания клубов и объединений, форумы, конференции, концерты, встречи с интересными людьми… Так что и культурная жизнь здесь интересная и весьма привлекательная для людей всех возрастов. У здания библиотеки работает летняя площадка.

Не обделены вниманием и читатели, которым в силу проблем со здоровьем сложно передвигаться. Библиотекари привозят им книги на дом, знакомят с новинками литературы.

Конечно же, своими достижениями и устремленностью в будущее областная универсальная научная библиотека обязана работавшим в разное время руководителям: Аркадию Трескову, Римме Богдановой, Зинаиде Безлатной, Лидии Корогод, Тамаре Даниленко и нынешнему директору Валентине Малышевой. Здесь трудились и трудятся замечательные специалисты, заслуженные работники культуры РФ и Сахалинской области, ветераны труда и молодые сотрудники, перенимающие передовой опыт работы.

Свой 75-й юбилей коллектив отметил межрегиональной научно-практической конференцией на тему «Библиотека и культурное пространство региона: время, события, люди». Ведь даже в праздничные дни профессиональные вопросы здесь неизменно остаются первостепенными.

Позже на торжественном вечере в киноконцертном зале «Комсомолец» большую группу специалистов наградили памятными знаками губернатора в честь 75-летия Сахалинской области в ее нынешних границах, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Людмила Николаева.