Здесь все не так, как на Большой земле

Песня, которую мы сегодня представляем нашим читателям, – авторская работа Григория Цвиренко из Корсакова. Композиция обращает на себя внимание не только текстом и запоминающейся мелодией, но и топонимической экзотикой. Она вынесена в название песни – «Сахалин анга-хата» – и рефреном звучит под гитарные переборы.

Многие островитяне, родившиеся на Сахалине и прожившие здесь многие десятилетия, впервые узнали, что так когда-то называли наш остров приамурские рыбаки. В переводе на русский это «скалы черной реки» в одном варианте, в другом – «скалы у устья большой реки», в третьем – «остров при устье черной реки».

Языковеды, пытаясь найти первооснову такого топонимического названия, сошлись во мнении, что оно не айнского и не якутского происхождения, а, быть может, монгольского, орочонского или тунгусо-маньчжурского. Исследователи загадочного термина даже разыскали морскую карту миссионеров XVIII века из атласа французского географа Жана Батиста де Анвиля. На ней наш остров указан как Сахалин анга-хата.

В любом случае песня Григория Цвиренко вызывает у слушателей интерес к топонимике, географии, флористике. Ведь в композиции он воспел мыс Крильон и мыс Елизаветы, скалу Опасности в проливе Лаперуза, ели Глена, лопухи-великаны, «ковер саранок ярко-нежной красоты»… В общем, под гитару искренне и с любовью рассказал о полном парадоксов крае света, ставшем для всех нас родным и близким домом.

Григорий Цвиренко – уроженец города Шумиха Курганской области. В Корсакове работал электриком. Был участником городского клуба самодеятельной песни. Острову посвятил несколько песен. Пожалуй, самой популярной из них стала композиция «Сахалин анга-хата», написанная в конце 1990-х годов. Она звучала в эфире радиостанции «Тихая гавань», на островных фестивалях бардов.

Что касается видеоряда к песне, представленной в социальных сетях, – это творчество Валентины Лопуховой (Финкельштейн).

У композиции Григория Цвиренко более 609 тысяч просмотров только в «Одноклассниках». В одном из комментариев встретились такие строки: «Теперь никто таких песен не напишет и не споет. Они как глоток чистой воды!».

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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