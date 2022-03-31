«Здесь я дома»

То, что профессиональный музыкант баянист Алексей Прохоров оказался на Сахалине, было делом случая. В июне 2014-го он приехал из Украины, где закончилась его деятельность, в Москву. Дал два концерта, получил гонорар и решил пару недель погулять по столице. Позвонил друзьям, а они, как оказалось, на сахалинской рыбалке.

– Стали звать: «Прилетай!» – рассказывает Алексей. – А я им: вы что, с ума сошли? Где Москва и где Сахалин? У меня об острове было такое представление: тайга, медведи – и все. Но уговорам поддался. Стал искать дефицитный авиабилет, и ведь повезло: кто-то за пару дней до вылета сдал свой. Правда, на острове до рыбалки дело не дошло, но я огляделся. Люди понравились. Южно-Сахалинск вообще меня поразил – современный красивый город! Стал общаться, попутешествовал немножко. Потом в департаменте культуры показал свой диплом об окончании оркестрового факультета Киевской консерватории. Мне сказали: «Вы нам нужны».

Первая его работа на новом месте – звукорежиссер в оздоровительном детском лагере «Юбилейный» в Березняках. Алексею навсегда запомнился там первый общий сбор, он начался с исполнения гимна России:

– Это эмоционально меня так ударило! Ведь в Украине этот гимн под запретом. А я родом из Советского Союза и всегда тяготел к России. В тот момент я сказал себе: «Прохоров, ты дома!».

Алексей признался: когда сюда летел, думал, что встретит на острове провинциальный музыкальный уровень. Но был поражен тем, сколько здесь прекрасных коллективов, эстрадных музыкантов, баянистов…

В его творческом багаже много авторских работ. В разных городах Украины Прохоров часто выступал как автор-исполнитель, аккомпанируя себе на гитаре. Сейчас сочинительством почти не занимается, говорит, нет времени, да и особой необходимости в этом не чувствует. Руководит вокальным ансамблем «Тет-а-тет».

Пять девчат из его коллектива исполняют и проверенные десятилетиями популярные песни разных лет в обработке Прохорова, и его композиции. Инструментальные номера также включаются в концерты. Когда «Тет-а-тет» приезжает в районы области, он встречает радушный прием. Нередко под баян весь зал вместе с музыкантами поет любимые песни советской поры – «Старый клен», «Катюшу» и другие.

– Мне хотелось написать песню о Сахалине, – говорит Алексей. – Ведь здесь у меня сложились семья, работа, карьера, появились друзья и гражданство России. Раньше, собираясь в Украину, говорил: «Полечу домой». А пару лет назад, побывав у мамы в Запорожье, сообщил ей: «Скоро лечу домой» – и поймал себя на мысли, что «домой» – это на Сахалин.

Однажды Алексей ехал с товарищем в спортзал. Остановились на заправке. Прохоров огляделся и увидел сопки в облаках, похожих на дым. Обратил на них внимание друга. Тот не удивился: «Это ж Сахалин!». А у Алексея под впечатлением этой картинки природы возник припев будущей песни «Русский остров Сахалин»: «Сопки в облаках, облака, как дым…».

Эту композицию он исполнял под гитару на разных мероприятиях. Однажды специалист по видеосъемке Юрий Долгинцов предложил сделать видеоклип. Чтобы поймать хороший свет, трое друзей в 7 утра забрались на останец Лягушка в Корсаковском районе с баяном за плечами, гитарой, треногой и видеокамерой, стали снимать. В начале девятого на гору стали подниматься люди. И надо было видеть их реакцию на столь неожиданную встречу! Посмеялись от души.

Местные музыканты советовали Прохорову сделать аранжировку. В своей домашней студии ее выполнил звукорежиссер Евгений Кравцов, верно воспринявший музыкальный посыл песни. Партию баяна прописал сам автор. Песня «Русский остров Сахалин» понравилась островитянам, она часто звучит на концертах и в парке областного центра.

На вопрос, счастливый ли он человек, Алексей ответил утвердительно.

– Счастье – это востребованность, лад и уют в семье, самореализация, в том числе и профессиональная, добрые отношения с людьми. С этим у меня все в порядке. Напоследок он пожелал всем мира и добра, поменьше негатива и больше улыбок, а еще максимального удовольствия от своей работы!

Людмила Степанец.