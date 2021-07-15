Здоровье всех и каждого. Переболевшие коронавирусом жители области пройдут обследование и реабилитацию

– Cахалинцы и ку­риль­­чане, переболевшие COVID-19, нуждаются в особом внимании. За их здоровьем нужно тщательно следить и оказывать всю необходимую помощь.

Необходимо, чтобы люди восстановились как можно скорее. До конца года специальное обследование и реабилитацию должны пройти все, кто в них нуждается, – обратился на совещании к областному министру здравоохранения губернатор Валерий Лимаренко.

К сегодняшнему дню в регионе вакцинировалось более 124 тысяч человек. В лидерах – Александровск-Сахалинский, Углегорский и Томаринский районы. Кроме того, в регионе создан постоянно пополняющийся запас вакцины. Сейчас он составляет более 37 тысяч доз.

Из-за пандемии некоторые областные поликлиники не смогли получить статус доступных. Часть учреждений перевели под ковидные госпитали. В некоторых не хватало специалистов: медиков перебросили на фронт борьбы с Covid-19. Но до конца года все островные поликлиники должны вернуть статус доступных. Это значит, что на прием к терапевту пациенты смогут попасть в течение двух дней, а к узкому специалисту – в течение недели.

Губернатор поручил сформировать план соответствующих мероприятий, синхронизировав его с программой по привлечению специалистов.

– В регионе развивается программа высокотехнологичной медицины. Благодаря этому, к примеру, в области впервые прошла операция по эндопротезированию плечевого сустава. Всего с начала года новые виды высокотехнологичной помощи получили 155 человек, – рассказал региональный министр Владимир Кузнецов.

В области продолжается массовая диспансеризация жителей. С начала года обследования прошли уже 110 тысяч сахалинцев и курильчан.

На особом контроле жители области старше 65 лет. Для них в регионе открыли центры современной диагностики. Учреждения работают в Южно-Сахалинске, Тымовском, Долинске и Ногликах. За полгода обследование в центрах прошли более 14 тысяч человек. С 1 августа такие учреждения откроются также в Охе, Поронайске, Углегорске и Холмске. Это позволит увеличить среднее количество ежедневных обследований с 315 до 480.

– Коллеги, всегда говорю: главное – внимание к людям. Ухаживайте за людьми так же бережно и заботливо, как за своими родственниками. Поставьте такую задачу перед каждым медицинским сотрудником, – подчеркнул губернатор.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, главным критерием оценки работы областного министра здравоохранения является средняя продолжительность жизни в регионе. Задача – до конца года повысить этот показатель до 70 лет. Сейчас он составляет 69,5 лет.

Ирина НОВИКОВА.