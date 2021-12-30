Здравствуй, Дедушка Мороз! Детвору со стихотворениями ждут у «Теремка»

К сожалению, из-за антиковидных ограничений резиденция Деда Мороза в Южно-Сахалинске, расположенная в «Теремке» на Коммунистическом проспекте, не будет работать в полноценном режиме с массовыми мероприятиями. Впрочем, детвора сможет повстречаться с главным новогодним волшебником и его внучкой Снегурочкой. Но встречи эти пройдут на открытой веранде, на свежем воздухе. Девочки и мальчики расскажут свои стихотворения и обязательно получат сладкие призы.

Территория у «Теремка» доступна для детворы и родителей, здесь в темное время проходит небольшое световое шоу, сияют огоньками волшебные большие кристаллы и фонарики.

Еще одна новость от «Теремка». Продолжилась традиция отправки в Великий Устюг, на родину Деда Мороза, новогодних открыток, оформленных детьми.

Эта необыкновенная «Почта Деда Мороза» действовала здесь с 18 ноября. Специалисты учреждения провели 35 тематических программ, включавших мастер-классы. Детвора научилась оформлять своими руками открытки в технике скрапбукинг. В общей сложности мастер-классы посетили 1046 юных южносахалинцев от 4 до 11 лет.



Девочки и мальчики узнали о новогодних традициях разных стран и континентов, познакомились с правилами составления текстов открыток, изготовили их и подписали. Некоторые сразу опускали свои маленькие шедевры в нарядный почтовый ящик «Теремка», другие продолжили творческую работу дома.



В общей сложности в большом красивом ящике оказалось 783 открытки. Еще 263 находились в почтовом ящике на уличных воротах. Вес посылки превысил 7,5 килограмма. Она отправилась в главную резиденцию Деда Мороза, в город Великий Устюг.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.