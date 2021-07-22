Зеленый агрессор правит бал. Ядовитые джунгли наступают на города

В Южно-Сахалинске и его окрестностях зеленый агрессор, борщевик Сосновского местами вымахал в высоту до двух и более метров, сформировал большие зонты с мелкими белыми цветочками.

В некоторых районах эти островки, напоминающие опасные джунгли, расположились в непосредственной близости от жилых домов. Одно из таких мест – в планировочном районе Луговое. Тут вдоль тротуаров по улицам Юбилейная, 2-я Заречная, Красная речка 20 июля можно было видеть эти мощные растения с разрезными листьями, перекрывающими половину пешеходной зоны. Здесь же резвится голоногая детвора, ходят пешеходы.

Чуть прикоснешься к такому листу при ярком солнце – обязательно получишь ожог на коже с последствиями в виде долго не заживающих волдырей.

А еще неподалеку разместилась импровизированная футбольная площадка, где постоянно играют дети. Она тоже вся заросла опасным сорняком. Пройдет еще немного времени, и борьба с зеленым пожаром потеряет всякий смысл: миллионы семян разлетятся по округе. Между прочим, семена не теряют всхожести в почве в течение нескольких лет.

Стратегия и тактика

Местные жители указывают на основной источник заражения – территорию, прилегающую к луговскому отделению совхоза «Южно-Сахалинский», в прошлом совхоза «Комсомолец». Здесь борщевик чувствует себя прекрасно, набирает зеленую массу на унавоженной почве, разбрасывает свои семена, оснащенные небольшими крылышками, на сотни метров по округе и осваивает все новые гектары совхозных полей.

В южно-сахалинской мэрии пообещали разобраться в ситуации и принять меры, а также проинформировали о том, как в целом на территории областного центра ведут борьбу с агрессивной напастью.

На 19 июля исполнитель соответствующего муниципального контракта уничтожил борщевик Сосновского на площади 6,33 гектара в планировочном районе Новоалександровск и в самом Южно-Сахалинске.

Но, несмотря на эффективность химического метода борьбы, использование пестицидов ограничено. Их нельзя применять на участках, расположенных близко к жилью, социально значимым объектам, предприятиям общепита и торговли пищевыми продуктами, водоохранным зонам водотоков и водоемов. На таких участках борщевик уничтожают неоднократным скашиванием за сезон.

Алгоритм действий по борьбе с борщевиком Сосновского заложен в подпрограмме «Локализация борщевика Сосновского на территории Сахалинской области» региональной госпрограммы сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы.

Имеется в виду обследование земель, составление карты-схемы их засоренности, а также проведение мероприятий по борьбе с этим растением и оценка эффективности проведенной работы.

На 10 «богатырей» четыре косы

Подготовительная работа проведена, карта-схема составлена, реестр участков, засоренных борщевиком, систематически обновляется.

Подрядные организации обеспечены необходимой документацией. Но бригада – из 10 рабочих, в их распоряжении один самосвал, один погрузчик и четыре электрокосы. На весь объем работы!

Городские власти сетуют на то, что из-за многочисленных обращений граждан о срочном проведении работ в разных местах приходится перераспределять силы и ресурсы. Это тормозит обработку запланированных по графику участков, где сорняк в это время набирает фитомассу.

Кроме того, не все землепользователи выполняют свои обязанности. Это при том, что каждого информируют и предупреждают: принимайте меры, уничтожьте сорняк на своем участке. Без совместных действий борьба не будет эффективной.

Кто за какую территорию отвечает в частном секторе? Какая ответственность «светит» за нескашивание борщевика?

За свой земельный участок — собственник. За муниципальные (неразграниченные) земли — муниципалитет. На придомовых территориях многоквартирных домов, находящихся на обслуживании в управляющих организациях, – управляющие компании.

А не то штраф

Часть 14 статьи 38 «Правил благоустройства» обязывает землепользователей уничтожать борщевик Сосновского, запрещает допускать цветение и плодоношение этого сорняка на их земельных участках. Содержание зеленых насаждений землепользователями обязательно включает борьбу с сорняками, в том числе с борщевиком Сосновского.

За игнорирование этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 21-5 регионального закона от 29.03.2004 ¹ 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области». Статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан – от 1500 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 5000 до 20000 рублей, на юридических лиц – от 15000 до 70000 рублей.

Большая секретная карта

Можно ли посмотреть на карту города с отмеченными участками, где ведется борьба с борщевиком? Такая практика действует, например, в Белоруссии, где на всеобщее обозрение представлена карта Минска. Все желающие могут наглядно видеть, каковы успехи…

Существует и единая карта-схема засоренности территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» с очагами засорения в зависимости от их интенсивности. Карта в формате два квадратных метра висит на стене в одном из кабинетов мэрии, но она не для общего пользования и предназначена для работы по муниципальному контракту.

А когда скосят под корень злостный сорняк конкретно на вашей улице? Ответ на этот вопрос получить не удается.

Контракты разыграны, но подрядчик (бригада из 10 человек) усиленно борется с борщевиком в разных местах города.

Владимир СЛАВИН.