Зеленый дворик, как привет из детства. В Сахалинской области стартовал новый проект по благоустройству городской среды – «1000 подъездов»

Микрорайон «Черемушки» в Южно-Сахалинске – место знаковое. Многим горожанам он мил и дорог своими зелеными двориками, вызывающими самые теплые и добрые воспоминания из детства. Один из таких дворов расположен между домами 9 и 11 по Спортивному проезду. Некогда уютное пространство за десятилетия явно обветшало и требует существенного обновления. И это время пришло!

Уют начинается с подъезда

Прямо здесь, во дворе, председатель областной Думы Андрей Хапочкин в ходе импровизированной пресс-конференции сообщил о старте нового для области социально значимого проекта:

– У нас в Сахалинской области действуют такие проекты, как «Городская среда. Наш двор», «1000 дворов». По аналогии с ними фракция «Единой России» инициировала проект «1000 подъездов». Все мы хотим жить в уютных домах с красивыми чистыми подъездами, чтобы у них была благоустроенная входная зона, крепкие ступеньки…

В целом на проекты по благоустройству дворов в 2022 году в Южно-Сахалинске было заложено в бюджете 20 миллионов рублей. Теперь добавка составляет 38 миллионов. То же самое происходит и в районах.

Большую роль в реализации проекта, как и прежде, играют волонтеры. Они продолжают мониторить городские дворы, фиксируют дорожные дефекты, сломанные детские горки, спортивные комплексы, оперативно пополняют этими данными цифровую карту города через сайт «Сахалин.Онлайн».

Дефектные ведомости становятся основой для расчетов. Органы власти знают объективную картину и сколько нужно средств заложить в бюджет в виде субсидий муниципальным образованиям.

Теперь волонтерам работы добавится: в их поле зрения попадают и подъезды жилых домов.

По областному центру уже накоплены данные по 90 подъездам. Но фронт работ гораздо шире. Благодаря добавлению средств поправками в областной бюджет в нынешнем году планируется отремонтировать 450 – 460 подъездов.

Что входит в комплекс ремонтных работ? Замена пластиковых окон, почтовых ящиков, электропроводки, покраска, возможно, замена перил. Стоимость может варьироваться от 100 до 400 тысяч рублей. Данные, предоставляемые управляющими компаниями, будут основательно проверены, после чего «управляйки» получат 50-процентную компенсацию всех расходов на ремонт подъездов.

Дальше – больше

Вызревает еще одна инициатива в том же ключе. Идея состоит в том, чтобы входные зоны подъездов хотя бы в парадном квадрате Южно-Сахалинска соответствовали единому дизайн-коду. Сейчас архитекторы и дизайнеры разрабатывают этот самый код с красивыми крышами, может быть, с металлической оковкой, с типовыми скамеечками…

Каковы сроки выполнения работ по благоустройству дворов в нынешнем году? Дворы должны сделать до ноября, иначе позже возникнут проблемы с укладкой резинового покрытия на спортплощадках. Первый этап текущих ремонтных дорожных работ (ямочный ремонт) уже выполнен.

Подъезды отремонтируют максимально быстро объединенными усилиями подрядных организаций и управляющих компаний. Всего до конца года текущий ямочный и косметический ремонт проведут в 391-м дворе областного центра. Капитально отремонтируют около 30 дворов. Плюс к этому – городские общественные пространства.

Это волонтер!

Как жители домов могут отличить волонтеров? Они в теплое время ходят в заметных футболках или куртках с соответствующей надписью и символами: синий мишка на белом фоне или белый мишка на синем. Это такие опознавательные знаки.

Анастасия Хагурова, член президиума регионального политического совета «Единой России» и заместитель руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии», рассказала о деятельности волонтеров.

– Наши волонтеры – ребята разного возраста, из разных учебных заведений, из разных НКО, в основном, – активисты «Молодой Гвардии». Участники проекта «Забота.Защита.Уважение» – совершеннолетние, а в «Молодой Гвардии» – вся молодежь до 35 лет. В волонтерской работе задействованы и парни, и девушки. Не только в Южно-Сахалинске, но и в каждом муниципалитете. Волонтеры собирают предложения, заявки на ремонт дворовых территорий и подъездов.

В Южно-Сахалинске бригада мобильная, каждый день выезжает по разным адресам. Стараемся брать сразу несколько микрорайонов, желательно, не в центре города. О транспорте заботятся кураторы, руководители НКО, часто помогают власти.

Молодежь активно работает, глаза горят. Всего по области сегодня по линии «Молодой Гвардии» – около 700 «штыков», плюс волонтеры есть у каждой НКО.

Знакомимся с двумя представителями волонтерского движения. Алексей и Владислав – студенты-третье­курсники политехнического колледжа СахГУ.

– В блокноты записываем пожелания жителей по поводу их дома, – рассказывает Алексей. – Некоторые считают, что нужны ограждения вокруг клумб, другие считают более важным подъезд отремонтировать, крышу починить.

По двору на Спортивном проезде у них впечатления такие. Первое – нужно заменить старые детские площадки. Напрашивается установка лавочек для пожилых людей. Бельевая площадка «просится» на полную замену. Парковка маленькая, «убитая» вся, нужна новая. Есть проблемы с внешним видом подъездов, да и фасад дома обшарпанный…

Прогресс налицо

Копилка собственных впечатлений пополняется в ходе встреч с жильцами.

Одна из них, Татьяна Борисовна Ляшенко, живет в доме 11 по Спортивному проезду с 1979 года.

– За все время, сколько живу, только в прошлом году коммунальщики нашу дорожку к подъезду в божеский вид привели – выполнили ямочный ремонт, заасфальтировали. А до того это была тропка с лужами, с щебнем, об который люди обувь обдирали. Подъезды ремонтировали всего один раз – в 2018 году, уже все пришло в негодность.

У крылец нет желобов для стока воды, бетонную отмостку делали по морозу – разрушается. Бельевая площадка действует без особого ремонта со времен постройки – с 1963 года.

В целом же по городу мне нравится, что региональные власти стали уделять внимание благоустройству дворов. Это прогресс!

Николай ПИТЕРСКИЙ.