Зелёного агрессора на Сахалине встречают косами и химикатами

Дачники-огородники, владельцы личных подсобных хозяйств ворчат: дескать, из-за неустойчивой погода рассада культурных растений никак не хочет пускаться в рост, зато сорняки устроили настоящий зелёный пожар. Буйствуют одуванчики, лопухи-репейники раздаются вширь и ввысь, и конечно, поднял голову главный ядовитый вредитель – борщевик Сосновского. Тот самый, что оставляет ожоги на открытых частях тела людей и крайне трудно выводится. Сейчас самое время браться за уничтожение его зарослей, ведь позже растения уже образуют мощные зонтики с цветками, из которых затем получатся миллионы семян, оснащенных крылышками. Семена способны разлетаться на большие расстояния и сохраняют всхожесть, в отличие, кстати, от многих покупных семян культурных растений, в течение нескольких лет.

55 миллионов на борьбу с вредителем

Так сложилось исторически, что основные плантации борщевика Сосновского располагаются в южных районах Сахалина, главным образом в Южно-Сахалинске и его окрестностях.

Без внимания региональных властей проблема не остается. Вот как прокомментировал ситуацию первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли островного региона Андрей Речкин:

– Министерство выделяет средства, а всю программу борьбы с борщевиком ведут сами муниципалитеты. В районах люди лучше знают места произрастания сорняка, у них уже отработаны технологии борьбы с ним – механическое скашивание, химическая обработка… К нам муниципальные власти выходят с заявками, прилагают расчеты. Министерство связывается с минфином, средства закладываются в бюджет, и затем по запросам направляются муниципалитетам. Так работает механизм. У каждого района своя программа. В общей сложности на этот год на борьбу с борщевиком в бюджете заложено 55 млн рублей. Начинают работу муниципалитеты за счет местных бюджетов, а затем затраты возмещаются в соответствии с актами выполненных работ, – сказал Андрей Речкин.

Интернет в помощь!

Уже не первый год работает и доказывает свою результативность электронный сервис «Сахалин.онлайн». Здесь принимают обращения от жителей разных районов области по проблемным вопросам, в том числе и по борщевику. Можно видеть географию обращений, даты и результаты. Большая часть свежих обращений о выявленных зарослях борщевика Сосновского поступает из разных точек на карте Южно-Сахалинска, планировочных районов Новалександровск, Луговое, Новая деревня и других. Но есть тревожные сигналы из Холмского и других районов. Авторы точно указывают «горячие точки» и прикладывают фото.

Сводки с «зеленого фронта»

В Южно-Сахалинске, по последним данным, заключены 5 муниципальных контрактов, предусматривающих уничтожение борщевика в каждом планировочном районе. К этой работе приступили с 15 мая, на сегодня обработано более 170 га. Планируемая площадь – 220 га.

Борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения идет механизированно и вручную в соответствии с санитарными нормами. Специальные вещества используются на территориях, не имеющих ограничений. Освобождать от сорняка придомовые территории обязаны управляющие компании. Практика показывает, что борьба с сорняком наиболее эффективна при объединении всех усилий.

При обнаружении очагов произрастания борщевика Сосновского на земельных участках, имеющих правообладателей, необходимо обращаться в департамент общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска.

Если такие очаги расположены на участках, относящихся к муниципальной собственности, но не имеющих правообладателей, а также на участках, госсобственность на которые не разграничена, необходимо обратиться в городское управление охраны окружающей среды и озеленения по телефону: 300-726 (доб 16).

В Анивском районе, по данным отдела экономики районной администрации, в этом году запланировано субсидировать ликвидацию сорняков на трех гектарах будущего парка в Заречье. Борщевик будет уничтожен комплексным способом, в том числе химическим, безопасным для населенного пункта. Обработку проведут в два этапа.

– Из бюджета региона на это потратим до 600 тыс. рублей, – сказала консультант отдела экономики Ольга Никандрина.

Из Корсаковского района сообщают: в прошлом году на территории муниципального округа площадь убранного борщевика Сосновского составила 4,09 га, на это было использовано чуть менее полумиллиона рублей. В нынешнем году запланировано заключение контракта на сумму 1, 37 млн рублей, предстоит уничтожить борщевик на площади более 10 га.

Сколько работников будет задействовано? Это определяет подрядная организация самостоятельно, исходя из особенностей конкретного очага заражения. Он же, подрядчик, при уборке борщевика механическим способом, отвечает за уборку и вывоз скошенных растений.

Дроны для контроля и выявления очагов борщевика в Корсаковском районе не используются, работает другой механизм. В случае обнаружения борщевика Сосновского люди могут оформить заявку в департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, обратившись по номеру телефона 8 (42435) 4-90-17.

Справка

В 2023 году министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области на ликвидацию опасного сорняка на площади 200 гектаров направило около 35 млн рублей. В 2024-м было запланировано 30 млн рублей, соглашения о предоставлении субсидии на борьбу с борщевиком Сосновского региональное правительство заключило с шестью муниципалитетами.

По действующим правилам благоустройства, собственники и пользователи земель обязаны бороться с борщевиком, не допуская его цветения и плодоношения. За невыполнение предусмотрена административная ответственность.

Ярослав САФОНОВ.

Фото автора.

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