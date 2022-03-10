Земельный участок отрицательного рельефа. Отказать в получении дальневосточного гектара у нас могут под любым предлогом

На недавнем совещании во Владивостоке местные чиновники чувствовали себя неуютно. И было отчего: полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев фактически обвинил местных госслужащих в манипуляциях с выдачей дальневосточных гектаров.

По мнению Ю. Трутнева, госслужащие «умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок о получении гектара…».

Интересно, как чувствовали бы себя иные чиновники, если бы это административное меропри­ятие состоялось не во Владивостоке, а в Южно-Са­халинске? Вопрос не кажется праздным, если иметь в виду, какие препоны могут порой возникать на пути у островитян, желающих получить дальневосточный гектар в безвозмездное пользование.

Без доступа

28 июля 2021 года сахалинец Станислав Арбузов обратился в администрацию Долинского городского округа с заявлением о предоставлении ему в безвозмездное пользование земельного участка площадью 1638 кв. м, расположенного на территории села Взморье. Вместе с Арбузовым подал заявление на землю и инвалид Андрей Митьковец. Тот просил у государства всего 1310 кв. м. Опять же в счет дальневосточного гектара.

Вместе с группой друзей-единомышленников решили они оформить немного земли дополнительно к той, что была у них приобретена раньше, и сообща построить небольшую спортивную базу. Для себя и для друзей. Право, делать это пока что никому не возбраняется.

Незадолго до этого в город­скую админи­страцию обратился инженер-зем­ле­уст­роитель Игорь Ильиных. Он занимался составлением схемы расположения земельных участков, на которые претендовали Митьковец и Арбузов. И вот что сообщила землеустроителю вице-мэр Долинского ГО Ирина Гаврилюк (стиль и пунктуация сохранены):

«В соответствии со статьей 11.9 Кодекса (речь идет о Земельном кодексе РФ. — И. К.) не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а именно: отсутствует доступ к земельному участку; испрашиваемый участок расположен на территории сложного отрицательного горного рельефа с ярко выраженной эрозийностью горных пород, что не позволяет размещать спортивные плоскостные объекты, а также спортивные здания и сооружения с специальными организованными местами для зрителей».

Чувствуете весь трагизм положения, нарисованного чиновничьей рукой? Оказывается, одно лишь образование земельного участка, то есть разметка его границ на кадастровом плане, способно привести к невозможности разрешенного использования и прочим недостаткам, препятствующим охране земель.

А что еще можно ждать от участка, расположенного «на территории отрицательного рельефа»? Да еще с «ярко выраженной эрозийностью горных пород»? Ни плоскостные объекты здесь не разместишь, ни организованные места для зрителей не построишь.

Одним словом, на подобные участки лучше вообще не претендовать, тем более в Долинском районе.

Со всеми последствиями

Интересно, однако, другое. Заявление на выделение дальневосточного гектара тот же С. Арбузов подал 28 июля. По закону ответ администрация Долинского ГО должна была подготовить в течение 20 рабочих дней. На электронном же ресурсе федеральной информационной системы «На Дальний Восток» ответ был размещен лишь 27 сентября. В выделении гектара заявителю было отказано.

А ровно за месяц до этого, 26 августа, появилось постановление № 912-па «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с. Взморье, ул. Приморская», подписанное нынешним мэром ГО «Долинский» Александром Тугаревым. Согласно постановлению, земельный участок площадью 42 958 кв. м предназначен для кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет. Доступ к этому участку «будет осуществляться посредством земель (земельных участков) общего пользования».

В границах этого участка оказались и кусочки дальневосточных гектаров, на которые претендовали С. Арбузов и А. Митьковец. Со всеми вытекающими от­сюда запретительными последствиями.

Право, не ожидал такого хода Станислав Арбузов со товарищи, когда подавал свое заявление на дальневосточный гектар. Вероятно, потому, что строить «организованные места для зрителей» он здесь и в самом деле не собирался. Хватило бы для турбазы малогабаритных сборных домиков или даже обычных палаток, на постановку которых никаких строительных разрешений не требуется.

В общем, получил отказ С. Арбузов. И потому был вынужден в поисках справедливости обратиться в суд.

Удовлетворено частично

В исковом заявлении истец сослался, в частности, на ч. 1 ст. 218 и ч. 2 ст. 227 Кодекса административного судопроизводства РФ, согласно которому для признания незаконным решения госоргана необходимо обязательное наличие двух условий: во-первых, это несоответствие такого решения закону, а во-вторых, наличие нарушения прав и законных интересов заявителя.

На основании этого истец просил признать незаконным решение Долинской администрации об отказе в предоставлении ему земельного участка. И возложить на администрацию обязанность этот участок все-таки предоставить.

Заседание Долинского городского суда под председательством судьи Андрея Зюзина состоялось 30 ноября 2021 года. Нет особой необходимости пересказывать весь документ целиком. Достаточно привести всего несколько цитат из судебного решения.

Например, это:

«…Конкретные причины, по которым рассмотрение заявления Арбузова С. А. от 28.07.2021 г. было приостановлено с последующим отказом в предоставлении испрашиваемого земельного участка, административным ответчиком в оспариваемом решении не приведены».

Или это:

«…По убеждению суда, нарушены права истца на объективное и всестороннее рассмотрение его обращения, <решение> не соответствует нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения, в связи с чем оспариваемое решение подлежит признанию незаконным».

И наконец, это:

«…То, что в настоящий момент земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд, основанием для отказа в удовлетворении требования о признании незаконным решения администрации муниципального образования ГО «Долинский» являться не может».

Решение Долинской администрации об отказе в предоставлении С. Арбузову земельного участка в селе Взморье суд признал незаконным. Однако же исковые требования заявителя удовлетворил лишь частично. То есть сам факт отказа в предоставлении участка суд незаконным не посчитал. А просто обязал администрацию Долинска рассмотреть этот вопрос повторно.

Решение суда администрация исполнила: рассмотрела вопрос повторно. С тем же успехом.

— Нам снова отказали, причем по тем же самым основаниям: участок для организации спортивной базы не подходит, — сообщил нам адвокат истца Роман Черкашин.

По его словам, на этот раз администрация предложила альтернативный вариант, как того и требует закон: предложила взять дальневосточный гектар в другом месте, конкретно в поселке Сокол. Моря там нет, зато Долинск недалеко. Правда, конкретные границы участка администрация не сообщила: предоставила С. Арбузову возможность выбрать его самостоятельно. Но участок в Соколе его совершенно не интересует.

С уклоном

Мы решили уточнить кое-какие детали и позвонили в администрацию городского округа «Долинский». В отделе архитектуры, градостроительства и земельных отношений нам рассказали удивительные вещи. Оказывается, спорный участок находится не вблизи побережья и не рядом с дорогой, а где-то на склоне сопки, куда ни пройти, ни проехать. Да к тому же участок сплошь каменистый и с таким большим уклоном, что делает практически невозможным его использование для любых целей.

Начальник отдела Анастасия Арнаутова пояснила, почему земельный участок, на который претендовал гражданин, вдруг оказался под управлением городской администрации.

— В прошлом году нам поставили задачу — зарезервировать во всех населенных пунктах земельные участки, на которых мы в дальнейшем сможем проводить определенную работу. И мы их зарезервировали, — сообщила она.

— Но если участок невозможно использовать ни на какие цели, какую такую работу предполагает там проводить администрация района? — не удержались мы от вопроса. Ответ получили не сразу и довольно расплывчатый. Что-то связанное с противолавинными мероприятиями. То ли снизу будут что-то планировать, то ли сверху укреплять. Короче, без географической карты не разберешься.

Признаться, мы крупно засомневались, о том ли участке идет разговор, или, может быть, в Долинске немножко другая география. И захотели уточнить учетный кадастровый номер спорного участка. Однако сделать это мы так и не смогли.

Показалось даже, что говорим мы о двух совершенно разных участках, из которых один — крутой и каменистый, а другой — ровный и благоприятный во всех отношениях. Хотя в кадастровом квартале 65:10:0000003 участок 65:10-6.159 есть, и другого такого же в наличии не имеется.

А дальше что?

Теперь у С. Арбузова со товарищи есть два варианта: либо отправиться выбирать дальневосточный гектар там, куда их послали, либо все-таки попытаться восстановить справедливость и добиться выделения приглянувшегося участка.

В качестве своих возможных действий инициативная группа рассматривает обращение к уполномоченному по правам человека, коллективное письмо в передачу «Человек и закон» и т. д. По мнению одного из инициаторов организации спортивной базы во Взморье Вадима Барахтина, проблема с получением участка обязательно должна стать достоянием широкой общественности.

— Ведь что получается? Мы подаем документы на участок, который официально никем не занят, все как положено, и нам отказывают по совершенно надуманной причине.

Как так можно? — недоумевает Барахтин. — В то же время на участке стоят чьи-то жилые вагончики, к ним даже подведено электричество. Здесь же можно видеть несколько рыбацких лодок и даже некоторые принадлежности для лова. Хотелось бы администрацию спросить: интересно, по какому праву их хозяева чувствуют здесь себя как дома?

Есть у инициативной группы и другие вопросы. Один из них – почему у районных чиновников вдруг возникла нужда в резервировании земельного участка именно в тот момент, когда в администрацию обратились с заявлением о выделении его в качестве дальневосточного гектара?

Вопросов много, вот только ответов на них пока что нет. Впрочем, инициативная группа надеется, что ответы будут.

Игорь КАЛИНИН.