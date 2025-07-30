Землетрясение покачало Камчатку и Северные Курилы и спровоцировало цунами

30 июля в 10 часов 24 минуты по сахалинскому времени сейсмическими станциями было зарегистрировано землетрясение в 143 км к востоку от Петропавловска-Камчатского.

При землетрясении с такой магнитудой эпицентральная зона очень широкая, распространяется на сотни километров. Магнитуда оперативно была определена как 7,9. Глубина залегания эпицентра совсем небольшая – около 9 км, обычно в таких случаях землетрясения ощущаются сильнее.

Сейсмостанция Южно-Сахалинска объявила тревогу цунами по Северо-Курильскому району. Впоследствии, при поступлении дополнительных данных, магнитуда была уточнена: окончательное её значение 8,4. Тревогу цунами распространили на все Курильские острова. За распространением цунами следит центр цунами регионального управления гидрометеослужбы. Отбой тревоги даст центр цунами.

В Северо-Курильске ощущаемость составила 6 – 7 баллов, там и на ногах трудно было стоять, и рушились печные трубы, падали предметы…

Южно-сахалинские сейсмологи оперативно связывались с Северо-Курильском, с места сообщили, что наблюдался подъем воды в речках, подтопило рыбозавод. Афтершоковая активность очень активная, за ней внимательно наблюдают специалисты. Все данные оперативные, будут в дальнейшем уточняться.

Тихоокеанский центр предупреждения цунами объявил тревогу для всего тихоокеанского побережья, соответственно, она распространяется и на американскую Аляску.

Для Курил землетрясения – частое явление. В 1952 году эпицентр памятного землетрясения магнитудой 8,3 находился примерно в тех же координатах у берегов Камчатки, а удар волны цунами пришелся по Парамуширу. Высота волны составила 20 метров. В то время не было структур, предупреждающих об опасности. Сегодня используются уже отработанные десятилетиями меры: людей эвакуируют на возвышенность, они знают, что необходимо в первую очередь брать из дома с собой, куда передвигаться и как себя вести.

Журналист «Советского Сахалина» связался с руководителем регионального отделения поискового движения России Артёмом Бандурой, находящимся сейчас на северо-курильском острове Шумшу, где идет подготовка к памятной дате – 80-летию с момента высадки советского десанта на этот остров.

– Мы ощутили на себе это землетрясение и продолжаем ощущать повторные толчки. Трясло, конечно, хорошо: в палаточном лагере падали на пол посуда, радиостанции, прочее добро… Эвакуировались из городка штатно, организованно. Взяли с собой все самое необходимое и направились на возвышенное место на склоне сопки Северная, где и ожидаем отбоя тревоги цунами, – по-военному точно и лаконично сообщил Артём Бандура. – По примерным подсчетам сейчас на Шумшу в общей сложности находится 150 человек, из которых 40 – поисковики. Площадка, где мы расположились, находится на отметке 120 метров над уровнем моря. Наш основной палаточный лагерь разбит в достаточно безопасном месте – метров на 30 пониже, чем мы сейчас, и в нескольких километрах от морского побережья. Но лучше не рисковать, поэтому все его на время покинули. Связь работает, экстренные службы информируют нас о развитии ситуации. Питанием все обеспечены, запасы питьевой воды пополняем из источников.

P. S.

По словам Артема Бандуры, все временно эвакуированные обитатели Шумшу, оценив обстановку, и убедившись в безопасности, вернулись в основной палаточный лагерь. Не обошлось без приключений. Группа из трех десятков представителей Русского географического общества, чей палаточный лагерь находился отдельно от основного, ближе к морю, лишились части своих вещей, их унесла стихия. Сами люди не пострадали, их разместили в основном городке, обеспечили сухой одеждой и всем необходимым.

Ярослав САФОНОВ.

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