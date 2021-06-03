«Земля бога речного устья». Вышел в свет новый номер журнала «Слово»

Южно-Сахалинская центральная городская библиотека имени О. П. Кузнецова выпустила 15-й номер литературно-познавательного журнала «Слово». Как всегда, журнал дает слово сахалинским историкам, литераторам, библиотекарям, представляет книжные новинки и итоги краеведческих изысканий.

До конца ноября продолжается прием заявок на IV областной литературный конкурс «Книга года», учрежденный библиотекой. На страницах номера представлены отрывки присланных на конкурс произведений – романов «Вынужденная посадка» Вячеслава Каликинского, «Terra Mirus» Натальи Русиновой и «Земля бога речного устья» Виктора Квашина. Итоги конкурса будут подведены в декабре, так что сахалинцы, пишущие в формате «Длинная проза» (рассказы, повести, романы), имеют шанс.

Раздел прозы включает ранее неопубликованные очерки советского писателя Владимира Канторовича, а также рассказы Константина Десятова и Нины Шалфей.

В разделе поэзии – стихи Оксаны Ризнич, Виталия Сона, Екатерины Хромовой (монахини Амвросии).

Журнал презентует выпущенные библиотечным издательством «КорКи`С» новинки. Например, «Растения Сахалинской области в легендах и мифах» знакомят с Красной книгой Сахалина и Курил через отражение в зеркале мирового фольклора. Еще одну книгу, сборник новелл Любови Безбах «Шепот ночного дождя», посвященных периоду Карафуто, издательство выдвинуло на общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.

Собеседниками номера стали историк Мария Севела, дочь знаменитого писателя Эфраима Севелы, специализирующаяся на изучении послевоенного периода Сахалина и Японии; хабаровский исследователь истории гражданской авиации Дальнего Востока Константин Пронякин; ветеран сахалинской рыболовецкой отрасли Владимир Кравченко.

Также читатель найдет в этом номере заметки о сахалинских новых и старых книгах, «Кулинарные записки» Юлии Вятржик, статьи Веры Борисовой к юбилею писателя Анатолия Ткаченко и Елизаветы Костенко о перспективах библиографии в ХХI веке.

Часть тиража направлена в библиотеки области. Следующий номер планируется к выпуску в декабре. Редакция открыта для сотрудничества с авторами (e-mail: korkis@libys.ru). В электронном виде журнал можно читать по ссылке: https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/el_hyr_15/index.html.

Марина ИЛЬИНА.