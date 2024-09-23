Земля приходит в себя от мусора

В Анивском районе начали избавляться от старой свалки, существовавшей с 1976 года.

Подрядная организация очищает территорию.

Закрыли свалку на 8 гектарах пять лет назад. За время работы на площадке скопилось свыше 160 тысяч кубометров отходов.

Общественники думают над дальнейшей судьбой бывшей свалки. Один из вариантов – сформировать искусственный холм, засеять цветами, а может быть, засадить саженцами сакуры. Завершить все работы планируется в 2026 году. За это время нужно создать защитные слои по периметру уходящего в историю объекта, а затем заняться улучшением состояния земель, которые длительное время принимали на себя отходы.

Аналогичный процесс запускают во входящем в черту Южно-Сахалинска Синегорске. Свалка там была закрыта в 2022 году и действовала 34 года. Как сообщили в областном министерстве ЖКХ, сейчас проект рекультивации этого объекта прошёл экспертизу, совсем скоро определится подрядчик, который начнёт вывозить отходы. Все восстановительные работы планируют завершить к концу 2025 года.

– Решение о рекультивации свалок было принято губернатором Валерием Лимаренко для обеспечения экологической безопасности в 2022 году. Работы включены в проект «Развитие полигонов. Рекультивация», – пояснил заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли. – Нам предстоит непростая работа по восстановлению нарушенных земель 11 объектов – эти свалки не соответствуют нормам современного законодательства, поэтому их нужно рекультивировать. Тогда земли вернутся в состояние, пригодное для использования. Соответственно, экологическая среда городов улучшится в разы, станет более благополучной для жителей.

Владимир ПАВЛОВ.