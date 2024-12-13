Землю отбили – пора обновлять!

В одном из дворов на Гвардейской улице в анивском селе Троицком сахалинцы обсудили благоустройство дворовых территорий у многоэтажек. Речь идет о домах бывшего военного городка, расположенных по четной стороне улицы с номерами с 4-го по 14-й.

– Земля пока принадлежит оборонному ведомству. Поэтому у администрации Анивского округа нет законных оснований благоустраивать территорию или что-нибудь на ней строить, – объяснила землякам ведущий консультант районного отдела дорожного хозяйства и благоустройства Марина Савицкая. – Но ближайшее время всё изменится…

Изменится собственник земли – сейчас Министерство обороны передает ее Анивскому городскому округу. Пока идут юридические процедуры, специалисты администрации собирают мнения людей о будущем дворов, представляя сельчанам концепцию благоустройства.

– Важно учесть мнение большей части жителей, чтобы обновлённые пространства и новые места отдыха удовлетворяли потребности сахалинцев, – – рассказала мэр округа Светлана Швец. – Благоустройство сел – приоритет Анивского округа. В этом нас поддерживает губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко. Вместе с областью строим скверы, детские площадки, ремонтируем дворы, сносим аварийные опасные постройки.

Жители активно высказывали пожелания. Предлагали вместо нескольких небольших детских площадок построить одну большую, перенести площадки для сушки белья, изменить подъездные пути к домам, вынести парковочные места за пределы дворы.

– Я бы ограничилась обрезкой деревьев вдоль дороги. Еще прошу обновить асфальтовые дорожки, и мне больше не нужно ничего, этого достаточно, – поделилась мнением Наталья, живущая в доме № 6 по Гвардейской улице.

Все предложения внесены в протокол для передачи проектировщикам. В ближайшее время аналогичный сход жителей пройдет в сельском доме культуры Троицкого.

Игорь Абаров.