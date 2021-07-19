Жажда жизни. Календарь дачника

Про зной, который пришел на островную землю, в старину бы сказали: жареные куры в рот летят. Людям тяжело, а каково растениям в открытом и закрытом грунте? Как им помочь, рассказывает ведущая нашей постоянной рубрики агроном Валентина Косенкова.

Дни стоят жаркие, безветренные. В теплицах держится высокая температура. Насекомые не летают и не опыляют растения. Чтобы не остаться без урожая, первым делом приобретите препарат «Завязь» (специальный или универсальный) и обмакните в раствор цветочки овощных культур.

Сейчас основные работы на участке сводятся к уходу и борьбе с вредителями и болезнями. Кое-где на картофеле появляется фитофтора. Срочно приготовьте бордоскую жидкость (в ведре воды растворите 100 – 150 г медного купороса и 100 – 150 г извести) и опрыскайте растения. На некоторых участках вянут и гибнут отдельные кусты картофеля. Пораженные болезнью клубни надо извлечь из земли, сложить в ведерко и уничтожить за пределами огорода.

Не запаздывайте со вторым прореживанием моркови, иначе урожая не получите. Сильные растения сохраняйте, слабые удаляйте, оставляя между всходами расстояние в 5 см, а между рядками – в 15 см.

Между всходами свеклы выдерживайте расстояние в 10 см, а между рядками – в 15 см. Для нарастания массы корнеплодов подкармливаем их 10 г борной кислоты, растворенной в 10 л воды. Это количество удобрения рассчитано на площадь в 2 кв. метра. Через декаду процедуру повторите.

Помните – свекла не любит кислую почву. Немедленно ее раскисляйте, если цвет корнеплода красноватый. А еще прореживайте посадки при появлении 5 – 6 листочков, чтобы не было нежелательного затенения. Свекла даст сладкий корнеплод, если дважды, с интервалом в декаду, пролить ее раствором 30 г поваренной соли в 10 л воды. Такого количества будет достаточно на 10 кв. метров.

Разгребаем почву и раскрываем головки чеснока, подставляя их солнышку, пусть просыхают. Лук сам наполовину выйдет из земли. В поливе эти культуры не нуждаются, если у них желтое перо. Если же оно зеленое, раз в две недели проведите умеренный полив.

Пора обработать капусту (причем дважды, с интервалом в 10 дней) раствором 1 г аскорбиновой кислоты, 60 г мочевины и 4 – 10 г суперфосфата на 10 л воды. Тогда завяжутся тугие вилки.

Над капустой кружится совка. Ее отпугнут нанизанные на колышки в шахматном порядке почти целые скорлупки яиц (белок и желток удаляют через небольшое отверстие). Бабочки также будут стороной облетать грядки с крестоцветными культурами, где по соседству растут и ярко цветут тагетисы или календула. Если посадки капусты увядают, разгребите землю у корней. Не исключено, что найдете там личинки совки величиной с мизинец. Соберите и уничтожьте их.

У баклажанов удаляйте лишние пасынки, они хорошо видны. Старайтесь, чтобы на цветки и плоды этой культуры чаще падали солнечные лучи. Хорошо развиваются и цветут кабачки и патиссоны. Уход за ними несложный – полив и подкормка.

До 26 июля в благоприятный женский день (среда, пятница) можно сеять кимчи и дайконы. Только непременно обработайте рядки табачным настоем и примените укрывной материал, чтобы защитить всходы от капустной мухи.

В теплицах снижаем градусы, как можем: устраиваем верховую, боковую и низовую вентиляцию. Настежь открываем двери. В ранние либо вечерние часы хорошо и аккуратно поливаем томаты, но только не по листьям, а под корень. Рекомендуется разгрести землю возле каждого растения, пролить его 1 л воды и вновь засыпать почвой. Тогда помидоры будут хорошо развиваться.

Многие отмечают скручивание листьев на томатах. Это происходит из-за перепада ночных и дневных температур, недостаточного проветривания, болезней растений и дефицита питания. Если нижние листья скручиваются, желтеют и буреют, а на стеблях появляются язвочки, это признаки поражения бактериальным раком.

Часть листочков на томатах может быть серо-зеленого цвета, а прожилки фиолетово-красными. Так растения сигнализируют о нехватке фосфора. Подкормите их двойным суперфосфатом.

Если первые листочки сильно загибаются вниз, а часть листа (с краев к середине) при этом окрашена в фиолетовый цвет, значит в почве избыток цинка. При нехватке этого химического элемента листочки мелкие и морщинистые.

При недостатке бора засыхают верхушки побегов, наблюдается слабое цветение, у плодов томатов появляются темные пятнышки. Молодые листья скручиваются трубочкой и грубеют.

При дефиците марганца листья нижних побегов сначала буреют по краям, потом становятся белыми и отмирают.

При недостатке меди наблюдается скручивание вниз и пожелтение молодых листочков, задержка роста, слабое образование плодов. В этом случае прокалываем стебли томатов (не по центру, а с боку) разрезанной на несколько сантиметров медной проволокой. Движением соков молекулы меди будут разноситься по всему растению и оздоравливать его.

При дефиците кальция листочки томатов скручиваются вверх и мельчают. Точка роста отмирает, а на плодах появляется вершинная гниль. Все эти признаки подскажут, как помочь овощной культуре. И не забывайте удалять пасынки, поскольку они отнимают у томатов большую часть минеральных веществ.

Чаще проветривайте огуречные парники под каркасом. Растения уже цветут, а они очень любят влагу, поэтому щедро поливайте зеленцы прямо по листьям. Дважды в неделю подкармливайте каждое растение органикой из расчета 1 л навоза на ведро воды с добавлением 1 ст. ложки диаммофоски.

Сухие пятна на листьях огурцов – признаки поражения мучнистой росой, ложномучнистой росой или антракнозом. Оздоровит посадки 1,5-проц. раствор бордоской жидкости. Больные листья аккуратно удаляйте, а в следующем году при покупке семян отдайте предпочтение гибридам, устойчивым к подобным заболеваниям.

Против тли на плодово-ягодных культурах хорошо работает древесная зола. Один ее стакан на 2 – 3 суток залейте 2 л воды, время от времени помешивайте. Затем процедите, доведите объем воды до 10 л и хорошо опрыскайте деревья и кустарники. Помните, тля не выносит запаха лука, чеснока, табака, бархатцев. Чаще применяйте их при защите растений от вредителей.

Хорош в этом году урожай земляники. Дожди ей не вредили, гнилой ягоды нет даже на загущенных посадках. Впереди еще два-три сбора урожая. Поливайте ягодник умеренно и убирайте лишние усы. Кто решил обновить плантацию, тот использует для этой цели два первых и сильных отводка от розетки. А кто не собирается делать новые посадки, тот пусть не выбрасывает отменный посадочный материал, а поделится им с соседями.

Следите, чтобы фруктовым деревьям и плодово-ягодным кустарникам было достаточно влаги. С учетом нынешних метеоусловий им требуется по 10 – 20 ведер воды.

Листоеды сейчас активно атакуют дачные участки. Применяйте против них и плодожорок интавир или актелик. Не будет лишней и повторная обработка плодовых деревьев 1,5-проц. бордоской жидкостью, тем более, если после предыдущего опрыскивания прошло полмесяца.

Выкапываем тюльпаны, нарциссы, галантусы, шафраны и складываем кучками на просушку в полупритененные помещения. В августе начнем очередные посадки первоцветов.

Дорогие читатели! Вы можете задать интересующие вас вопросы ведущей нашей рубрики, позвонив по тел. 43-20-82 или направив письмо по электронной почте sovsakh@sakhalin.ru