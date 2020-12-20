В декабре прошлого года я приехала на работу фельдшером в Тымовское по программе «Земский фельдшер». Трудоустраивалась через сайт в Москве. Заполнила анкету, выслала резюме. Со мной связалась менеджер. Подробно рассказала про программы, которые действуют для медицинских работников на Сахалине. Одна из них – «Земский фельдшер» с выплатой подъемных.

Я дала согласие. Меня связали с главным специалистом отдела кадров Тымовской ЦРБ Мариной Владимировной Гуляевой. Она подтвердила, что программа «Земский фельдшер» действует. Сказала: «Приезжайте, работайте. Через шесть месяцев заключите договор, получите выплаты». Это прозвучало очень убедительно.

19 декабря я уже была в Тымовском. В тот же день мне показали место моей работы и проживания – фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) села Адо-Тымово. Типовое здание: под одной крышей медпункт и благоустроенная двухкомнатная квартира.

Правда, квартира была абсолютно пустая. Позже выяснилось, что нет проточной воды (ее привозят и заливают в емкости на неделю). Пить такую нельзя! Хожу за водой на ручей или к кому-нибудь из местных жителей.

Я прошла медосмотр, подписала договор и с 25 декабря приступила к работе. В мебельном магазине в рассрочку на три месяца взяла кровать, шкаф, стол и стул. В аналогичной ситуации оказалась не только я, но и коллега Гаянэ Петруненко, прибывшая с ребенком с Алтая. Администрацию ЦРБ не волнует, как прибывшие сотрудники будут выживать.

Через полгода я начала задавать вопросы о договоре по подъемным выплатам, о вступлении в программу. Главный специалист ушла на больничный, а затем – в очередной отпуск. А когда вышла на работу, сказала, что выплаты приостановлены до ноября 2020 года. Но вот уже и ноябрь прошел, однако до сих пор неизвестно, когда и что будет.

Я обратилась к менеджеру в Москву. Он пообещал прояснить ситуацию по выплатам в Тымовской ЦРБ и в министерстве здравоохранения Сахалинской области. Но увы… Пришлось обращаться к депутату областной думы и в редакцию. Прошу помочь в решении этого вопроса. Мой труд и труд коллеги в селе востребован, мы готовы работать, но если ситуация не изменится, придется собираться в обратный путь.

Евгения БОГДАНОВА, фельдшер, с. Адо-Тымово.