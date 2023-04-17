Ждем автобусы вместе с Чеховым, Менделеевым и Гагариным Новые остановочные павильоны по эскизам детей появляются в Южно-Сахалинске

За последние несколько лет современным и красочным стал областной центр. Каждое лето его украшает море цветов, а с начала апреля на автобусных остановках начали устанавливать тематические дизайнерские павильоны. По эскизам учеников городских «Кванториумов».

Первым на улице Пограничной появился павильон с А. П. Чеховым. Автор эскиза ученица девятого класса школы № 3 Юлия Малахова.

— Я три года занимаюсь промышленным дизайном, хочу стать графическим дизайнером. Эскиз павильона придумала за неделю. Предложила сделать балки в виде карандашей, а на крышу поместить книги. Автобусная остановка неподалеку от моей школы, поэтому книги стали первой ассоциацией для дизайна, — рассказала Юлия.

Второй павильон (совместная работа учащихся «Кванториума») установили возле технического нефтегазового института. Ярко выделяется на фоне серого неба потрет ученого Д. И. Менделеева, вдохновляющая цитата и таблица химических элементов. А на крыше — цветные чемоданы.

У городского парка им Ю. А. Гагарина появился павильон с портретом космонавта (эскиз Юлии Малаховой и Екатерины Батуриной). Он сразу привлекает к себе внимание детализированной моделью Луны наверху. Стеклянные двери павильона защитят горожан от непогоды, а на удобных лавочках можно с комфортом ожидать своего автобуса.

На автобусной остановке на улице Детской у зоопарка павильон тоже « тематический» — с краснокнижным каланом. Эскиз для него придумал шестилетний Алексей Баталов.

В городе появятся еще шесть остановочных павильонов необычного дизайна в рамках реализации федерального проекта «5 шагов». Каждая из остановок оформлена в определенной тематике: литература, космос, море и, конечно же, Южно-Сахалинск. Например, портрет советского футболиста Льва Яшина, выступавшего за московское «Динамо», украсит остановку у торгового центра «Березка».

По словам руководителя АНО «Наш город» Василия Вишневского, юные авторы эскизов занимаются промышленным дизайном в технопарках «Кванториум». Для них проводили несколько мастер-классов по проектированию остановочных павильонов в рамках программы «5 шагов». А в «Кванториуме» при гимназии № 3 по приглашению центра развития городской среды выступал архитектор, выпускник Сеульского национального университета Кирилл Морозов. Полученные знания помогли школьникам создать эти проекты. А проработкой конструктивных элементов занимались уже взрослые — специалисты центра развития городской среды.

Как сообщили в администрации города, в ближайших планах установить 70 современных остановочных пунктов и поменять маршрутную сеть. Общественный транспорт начнет курсировать по новым остановкам с 1 мая.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.