Побратимским связям Анивы и Хигасикавы, японского города на острове Хоккайдо, чуть более года. Однако за столь небольшой период два муниципалитета успели уже многое сделать. Две группы японских детей смогли побывать в Аниве и погостить в семьях.

Представители анивских школ также посетили японских сверстников и ознакомились с культурой Страны восходящего солнца. Юные японские лыжники посоревновались со своими анивскими ровесниками на троицкой лыжной трассе, приняв участие в традиционной гонке «Рождественская лыжня». А начинающие кинематографисты из Хигасикавы дважды приняли участие в анивском конкурсе короткометражных любительских фильмов.

В честь заключения соглашения о дружбе и сотрудничестве анивчане и жители Хигасикавы заложили на Хоккайдо аллею сакуры. А под Рождество японские друзья анивчан решили установить на аллее памятный камень и каменные тумбы, чтобы гуляющие могли присесть на них и полюбоваться цветением сакуры.

Алексей БАЯНДИН.