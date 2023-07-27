Ждем презентацию. Писатель Евгений Рудашевский пишет роман об острове

Популярный московский писатель автором более 25 книг, лауреатом нескольких престижных литературных премий Евгений Рудашевский задумал написать приключенческий роман, действия которого будут происходить на острове Сахалин. Для сбора и изучения краеведческого материала для будущей книги он прилетел на остров и встретился с читателями своих книг в Южно-Сахалинске в сквере рядом с детской библиотекой.

На этой встрече гостя из Москвы тепло приветствовала замминистра культуры и архивного дела области Светлана Аленькова. Она отметила, что в фондах островных библиотек есть многие произведения Евгения Рудашевского, и пригласила его провести презентацию романа о Сахалине, когда книга выйдет из печати, именно здесь – в областной детской библиотеке. «Конечно, я буду очень рад!», – ответил писатель.

Он рассказал о своем пути в литературу, о том, какие темы и сюжеты ему интересны, приоткрыл многие секреты своей «творческой кухни». В частности, он пообещал, что обязательно побывает в тех местах, куда намерен отправить героев задуманной повести или романа. Это очень помогает перевоплощаться в персонажей, жить их мыслями, чувствами и желаниями, когда писатель уединяется в деревенском доме, чтобы создавать текст.

Отвечая на вопрос, какие книги нужно обязательно прочесть детям, писатель подчеркнул, что не надо заставлять детей, пусть читают только то, что увлекает и захватывает. Только так чтение войдет в привычку и станет потребностью, поможет духовному развитию.

Рудашевский пробудет на Сахалине до середины августа. В ближайшие дни отправится с рюкзаком в пеший поход по южному Сахалину – от мыса Анива до Охотского. Личные впечатления от путешествия, уверен он, помогут сделать повествование максимально похожим на реальную жизнь.

Произведения Евгения Рудашевского входят в каталог выдающихся детских книг мира «Белые вороны» Международной мюнхенской юношеской библиотеки и переводятся на иностранные языки. Книги писателя известны не только захватывающими сюжетами, но и глубокими рассуждениями о взрослении, восприятии мира и взаимоотношениях с дикой природой.