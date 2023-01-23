Ждем припая, ловим селедку! Клевое место

Специалисты отдела морских прогнозов Сахгидромета рыбаков насчет ледового припая сейчас не обнадеживают, но и не огорчают: в заливе Мордвинова, а точнее – на участке от с. Лесное до м. Свободный, скопилось большое количество дрейфующего серого льда. Он очень сплоченный, но пока еще не превратился в единый ледовый припай.

– Среднеклиматическая дата образования припая в заливе – 15 января. В нынешнем сезоне, судя по всему, сроки смещаются. Наши специалисты дважды в неделю выезжают нитмрмрпмпмпма место, проводят необходимые замеры. Их данные сверяются с данными космического мониторинга, так что информация, которую мы регулярно размещаем на сайте регионального управления гидрометеослужбы, всегда актуальна. Выходить сейчас на лед залива рискованно. Хотя активно происходит смерзание льдин. Что может помешать этому процессу? Вторжение циклона со штормом. К слову, коллеги-синоптики вполне допускают такой сценарий в ближайшие дни, – сообщили в отделе морских прогнозов и аэрометодов.

Наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин уверяет, что даже если штормом поломает лед, нет никакой трагедии. Морозы еще постоят и скуют льдины, припаяют их к берегу. Но это будет позже по срокам. Отправляясь на морскую рыбалку, желательно иметь с собой гирлянды на зубаря двух типов. Одну – с расчетом на большую глубину, с расстоянием между крючками 60 сантиметров и вторую – с расстоянием в 25 – 30 сантиметров, для мелких участков.

После 30 января в лагунах, эстуариях рек юга острова традиционно ловят навагу. Это наважий сезон. Малоротая корюшка в холодной воде менее активна, чем прежде, но можно половить и ее. Для нее потребуются очень тонкие, деликатные снасти – с основной леской диаметром 0,12 – 0,14 и поводками из лески 0,1 миллиметра.

Независимо от припая можно отлично ловить селедку. Обычно на озере Тунайча ее берут возле острова Птичий. Наиболее уловисты селедочные гирлянды с желтыми крючками, оснащенными белыми крылышками и светящимися головками, а также с красными крючками, украшенными зеленой махеровой ниткой. Крючки должны быть 3 – 5 номеров.

Значительно возрастает эффективность снасти, доукомплектованной флешем. Так называют небольшие круглые зеркальца, которые иногда вырезают из алюминиевых банок. Одно зеркальце крепится в верхней части гирлянды, второе – в самом низу. Флеш отражает солнечный свет, солнечные зайчики привлекают внимание рыбы.

В эту же пору и на подобную снасть можно половить камбалу, в основном звездчатую. Попадаются экземпляры до килограмма весом! Соответственно, снасть должна быть покрепче, с более толстой основной леской. В верхней части гирлянды также подвешивают зеркальце, а внизу вместо флеша – серебристый или желтый булер. Это плоское, слегка изогнутое грузило, обычно ярко окрашенное и флюоресцирующее.

Булер оснащен крючком, зафиксированным на нити, и изящным вертлюжком. Для ловли камбалы желательно пробуривать более широкие лунки, используя ледобуры диаметром 13 – 15 сантиметров. Лучшая наживка органическая, например, мускул морского гребешка.

Семен РЕЧКИН.

Фирменный рецепт от Виталия Никитин

Селедочка, томленная по-сахалински

Озерная разновидность сельди, обитающая в Тунайче, как нельзя лучше подходит для приготовления этой потрясающей деликатесной закуски.

Готовка занимает минимум времени и не требует дорогих компонентов. Первым делом нужно обработать рыбу. У сельди удаляют голову и внутренности, кроме икры. Делают надрез по брюшной стороне, раскладывают тушку, как книжку, на две половинки, удаляют хребет с косточками.

Затем эту «книжку» закрывают, поместив внутрь икру, три кружочка нарезанного репчатого лука и немного сметаны. На стандартный противень, смазанный растительным маслом, помещается восемь селедок. Рыбу сверху смазывают растительным маслом, подсаливают соевым соусом и сбрызгивают соком половинки лимона.

Дальше рыбка отправляется в духовку, разогретую до 160 градусов на 40 минут (не более). Такую закуску можно подавать к столу с гарниром в виде отварного картофеля или пюре. Можно также приготовить шикарные бутерброды. Приятного аппетита!