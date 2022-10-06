 «Ждем с Победой!». Такое пожелание мобилизованным землякам адресуют участники народной акции «Сахалин. Своих не бросаем!»

Еженедельно в воинскую часть Хомутово областного центра доставляются посылки в Донецкую Народную Республику. Они опоясаны синими самоклеющимися лентами с надписью «На передовую». На каждой — знак V, символизирующий победу и отражающий географию островного региона. На левой стороне этой литеры — изображение Сахалина, на правой — Курильского архипелага. При первой возможности посылки отправляют военным бортом по назначению.

Адресат известен: 39-я бригада, где несут службу наши мобилизованные земляки. Это им, защитникам России от нацизма, подписчики Телеграм-канала «Сахалин. Своих не бросаем» помогают всем, чем могут. По собственной инициативе.

Организовали патриотическую акцию Екатерина Бузина из г. Макарова, Анна Охрименко и Галина Хода из областного центра. По рассказам Екатерины, в первые дни на призыв поддержать мобилизованных сахалинцев отозвалось около 50 человек. Первая гуманитарная помощь составила всего 10260 рублей.

Сегодня в группе уже более 5,5 тыс. подписчиков, и с каждым днем их число растает. Сюда ежедневно поступают sms-сообщения о денежных переводах. Выглядит это так: +2000 — Вячеслав; +2000 — Наталья, +1000 — Елена; +500 — Ольга; +100 — Анастасия, +500 — Екатерина… За полгода собрано около 10 млн рублей. Только за минувшую неделю на 2,5 млн рублей куплено оборудование. На нужды полевого госпиталя в Белгородской области переведено около 90 тыс. рублей. За эту помощь раненые бойцы очень благодарили земляков.

На собранные средства по просьбе военных и самих мобилизованных сахалинцев покупается необходимое. Недавно участники акции несказанно обрадовались, отыскав, наконец-то, печки. Заказали три десятка по цене 1200 рублей: «Пусть ребятам будет тепло!».

Группа «Сахалин. Своих не бросаем» работает в тесном контакте с военными консультантами и командирами. Порой полевая почта доставляет посылки нашим ребятам из 39-й бригады на передовую, что в сотнях метров от частей ВСУ. Важно, что в такие минуты бойцы понимают: есть надежный тыл и поддержка земляков. Им в радость все — от писем до шоколадок, которым в зоне военных действий военнослужащие радуются, как дети.

Подписчики Телеграм-канала переводят немалые деньги на приобретение тепловизорных прицелов, фотоловушек, реагирующих на движение объекта или человека, а также беспилотных летательных аппаратов (в ДНР уже отправлено четыре дрона и квадрокоптера). Военными бортами 39-й бригаде доставлено много генераторов и радиостанций, спальных мешков и прочего. Через группу в Телеграм-канале доставка идет быстрее, без бюрократических проволочек. Не надо ходить по инстанциям, чтобы один начальник посмотрел бумагу, другой подписал, третий согласовал…

Сахалинцы со скромным семейным бюджетом перечисляют посильные для них суммы с тем же искренним посылом: «Для Победы!». Многие приносят для наших солдат продукты длительного срока хранения, теплую одежду, термобелье и термоноски, лекарства, средства личной гигиены, стельки для обуви… Пишут теплые письма и записки.

Бабушки, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы, острее других понимают, как важно согреть бойцов в зимние холода теплыми носками, шерстяными перчатками и рукавицами. Многие, даже давно забросившие вязание, достали клубки шерсти и спицы, чтобы несколько часов в день посвящать рукоделию. К ним присоединяются молодые женщины, умеющие вязать не только носки и рукавицы, но и шить балаклавы. Каждая такая вещица, рождающаяся в умелых и добрых руках ради благой и великой цели, несомненно, обладает особой энергетикой. Наверняка, ее ощущают наши военнослужащие.

В большинстве своем сахалинцы не афишируют добрые дела, сохраняя уместную в этом случае анонимность. Иные благотворители, имена которых попадают в СМИ, справедливо возмущаются: «О нас написали, что мы пожертвовали деньги. Какая же это жертва? Жизнь мы отдали, что ли?».

Все, что собрано земляками, доходит до адресатов. Фотоотчеты, чеки по операциям в банке, благодарности от воинов из зоны боевых действий публикуются в чате. Но и админы канала не скупятся на добрые слова в адрес благотворителей. К примеру, ими отмечена островная компания, которая, не называя себя, передала для наших ребят большое количество теплой одежды: зимние костюмы, теплые рукавицы, шапки, непродуваемые костюмы. Их доставила Юлия-джан.

Искренние слова благодарности высказаны руководителю компании ООО «Пасифик Фиш Ресорсес», оплатившей покупку тысячи пар носков: «Мы признательны за поддержку и доверие. Без лишних слов и вопросов вы помогаете не первый раз! Спасибо от всех нас!!!».

В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «Самура» (ул. Железнодорожная, 54) действует пункт по сбору вещей, посылок, денежных взносов. Вот что рассказала организатор Наталья Емелина:

— Открывая пункт, мы думали, что люди в основном будут помогать денежными переводами – это удобно и времени много не отнимает. Полагали, что тех, кто соберет посылки, будут единицы. Но когда увидели объем именно такой благотворительной помощи, поразились! Нам несут военную форму, рюкзаки, спальные мешки, подушки, не говоря уже о мелких необходимых вещах.

Однажды позвонили из детского сада «Ласточка» и сообщили, что дети на ярмарке продали свои поделки, какие-то игрушки и хотят вручить нам свои письма воинам вместе с денежками. Это было очень трогательно. Не могу найти подходящих высоких слов, чтобы выразить особую благодарность матушке Нектарии и послушницам Березняковского Успенского женского монастыря Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Они вяжут теплые вещи, покупают на свои средства чай, кофе, сладости, пекут для наших ребят пряники и раз в неделю приносят нам для отправки в ДНР.

Замечательно, что народная инициатива вызвала в обществе большой резонанс, считает Наталья Емелина. Она отмечает: люди у нас в большинстве своем отзывчивые, добрые, понимающие. А еще приглашает всех желающих в субботу 8 октября в 11.00 прийти в спортивный клуб «Самура» (ул. Железнодорожная, 54) на соревнования и благотворительную ярмарку с участием кондитеров и спортсменов других клубов. Кстати, по ее словам, каждый участник соревнований тоже внесет в общую копилку свой денежный взнос на Победу.

К патриотической народной акции присоединились жители п. Ноглики, Тымовского, Макаровского, Анивского, Невельского и других районов области.

– Оказывается колоссальная помощь ребятам, — говорит Екатерина Бузина. — Мы переживаем, молимся за них, стараемся реагировать на все их просьбы. И спасибо неравнодушным землякам, помогающим нашим бойцам приблизить Победу!

Людмила Степанец.

P. S.

Адреса приема вещей в Южно-Сахалинске:

спортклуб «Самура» (ул. Железнодорожная, 54) — с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00, в субботу, воскресенье – с 8.00 до 21.00;

магазин «Авто-УАЗ» (пр. Мира, 6д) – с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу — с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной;

салон «Ковчег» (ул. Ленина, 299), с понедельника по пятницу с 10.00. до 18.00.

В Корсакове: магазин «Сытые щёчки» (ул. Советская, 34).

В Невельске: магазин «Лето» (ул. Ленина, 1а).

В Аниве: ТЦ «Фестиваль», мастерская «Пуговка» (ул. Калинина, 55).

В Макарове: ул. Ленинградская, 7 кв. 62.

В Новотроицком: ул. Центральная, 19, кв. 1.

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