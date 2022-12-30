Ждем тигрят. Тигр Амур завел семью, и мы его с этим поздравляем!

Тигриный год заканчивается тигриной свадьбой! Ура, наконец-то двенадцатилетний Амур нашел себе пару! Ею стала красавица Глория из Нижнего Новгорода. Остальные невесты почему-то отвергали Амура. Возможно, не был готов к детям и семейной жизни, а может быть, казался незавидным женихом с маленькой и не золотой клеткой.

Но не просто так 2022 был годом Тигра. Именно Амуру как главному символу больше всех повезло, и он нашел свою истинную любовь. Специалисты даже считают, что у пары стопроцентная совместимость. Я думаю, стоило дождаться Глории. А то, заключи брак с первой же пришедшей тигрицей, он мог бы получиться недолгим или несчастливым. Надеюсь, что у них будет крепкий союз и красивые тигрята.

Кстати, насчет малышей. Их появление при удачном стечении обстоятельств планируется в марте или апреле. Сотрудники зоопарка создали для семьи подходящие условия: разделенные, просторные вольеры и специальное логово для тигрицы, где она будет заниматься малышней.

Специалисты зоопарка подчеркнули, что Глория будет воспитывать тигрят самостоятельно. Самцы не принимают участия в заботе о детях. Что ж, печально, конечно, но такова тигриная природа.

Обычно у тигриц рождаются от двух до четырех малышей. Впервые детишки покидают убежище в два месяца. А с шести месяцев вместе с матерью они уже ходят на охоту. Подготовка к самостоятельной жизни занимает долгие месяцы. Только в годовалом возрасте тигрята впервые отправляются на свою первую самостоятельную охоту. К двум годам они уже могут одолеть крупную добычу. Но тигрица охотится вместе с детьми до тех пор, пока они не достигнут зрелости.

В общем, большие кошки, как и люди, не торопятся взрослеть.

Я очень жду, когда в зоопарке появится полосатое пополнение. Все-таки амурские тигры занесены в Красную книгу. Сегодня в России всего 750 особей. Так что рождение детей Амура и Глории – это очень важное событие по сохранению такого прекрасного вида животных.

Немного интересных фактов: в приливе нежности тигры мурлычат. Когда нужно поприветствовать друг друга, они ритмично выдыхают воздух ртом и носом. У тигра 30 зубов, как у домашнего котика. Самый мощный тигр в мире весил 384 кг, это почти как 100 домашних кошек.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.