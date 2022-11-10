Жемчужина в бусах России

В коллекции нашего проекта есть несколько песен о Курилах. В числе их авторов-исполнителей – Юрий Визбор, Игорь Слуцкий, Юрий и Игорь Николаевы, Сергей Старжинский и другие. Сегодня мы представляем еще одну композицию, что называется, «в тему», от южносахалинца Василия Левковского. Называется она «Итуруп».

В 1985-м выпускник Украинской сельскохозяйственной академии Левковский по направлению приехал на Сахалин с дипломом инженера-преподавателя сельскохозяйственных дисциплин. Воинскую службу проходил на юге острова. Месяц временно исполнял обязанности дирижера военного оркестра, потом на Итурупе стал пехотинцем и командиром транспортного катера. В 1995-м увольнялся уже в должности командира группы судов обеспечения.

Побывав после службы на Украине, Василий сделал выбор в пользу Сахалина. Остров стал его постоянным местом жительства.

– Музыка со мной была всегда, – рассказывает Левковский. – В шесть лет отец научил играть на гармошке. Три года в детской музыкальной школе я осваивал игру на баяне. Но однажды педагог ударил меня по пальцам линейкой за то, что нарушил порядок чередования пальцев. Я обиделся и больше на занятия не пошел, как ни уговаривали родители. Сам стал осваивать разные инструменты – духовые, клавишные, струнные (кроме скрипки).

Стихи Василий начал писать еще в школе. Говорит, что охотно дарил девчонкам поздравительные открытки со стихами к дню рождения или праздникам. Впрочем, строки хорошо рифмовались и в юности, особенно ночью на флотской вахте.

– Дежуришь, а кругом вода и звезды над тобой, – рассказывает Василий. – Да и сейчас душа рифмами откликается на красоту и яркие впечатления.

Однажды южносахалинец проходил мимо павильона в сквере областной научной библиотеки. Там звучала музыка, желающих приглашали почитать стихи или сыграть. Баяна у Левковского не было, а стихи он прочел. А потом стал искать в городе магазин музыкальных инструментов, но безуспешно.

И все же баян у него по­явился. По воле случая. Василий шел в гости к другу и заметил у мусорного контейнера обшарпанный старенький баян Ленинградской фабрики музыкальных инструментов. Обрадовался ему несказанно. Почистил, посушил, переклеил и подарил ему вторую жизнь.

– Мне 64 и баянчику под 60, – смеется Левковский. – Как-то дали мне адрес холмчанина, у него когда-то дочь занималась по классу баяна. Инструмент 20 лет пролежал в кладовке, отсырел. Теперь из двух баянов хочу собрать один. Запчастей-то взять негде…

Василий работает в охране военного госпиталя.

– Ночью дежуришь, выйдешь на улицу, и нахлынут воспоминания о прошлом. Мне тогда комфортнее жилось. Особенно на Итурупе, которому и посвятил песню. В моем представлении этот остров – жемчужина в бусах России.

Как-то знакомый, услышавший эту композицию, сказал Василию: «Петрович, придумай что-нибудь про Сахалин». В конце сентября над площадью Победы баянист увидел клин из 17 улетающих лебедей.

– Меня пробило, – делился он впечатлениями. – Появилось стихотворение, возможно, для будущей песни. Есть в нем такая строка: «И человек, хотя бы раз на Сахалине побывавший, подобно стае лебедей, вернется вновь сюда однажды».

Людмила Степанец.