«Жемчужины Курильского ожерелья». Вышла в свет новая краеведческая книга южносахалинок Галины Архиповой и Ирины Кавериной

Одновременно это еще и первое издание в рамках авторского проекта «Курильские острова», задуманного заслуженным педагогом России, путешественником и экскурсоводом Архиповой.

Презентация этой двухчастной книги о Шикотане и Итурупе, посвященной 175-летию Русского географического общества, собрала в областном литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» полный зал. Галина Иннокентьевна всех взяла в плен – не было ни шорохов, ни разговорчиков. Так увлекательно она рассказывала про свои путешествия по Курилам.

По многим местам Архипова прошла пешком, огибая мысы и переходя через холодные и горячие речки. Слушая ее, и мы как будто вместе с ней ночевали под боком вулкана, жарили рыбку на раскаленных камнях, пели походные песни… Она познакомила нас с первопроходцами, моряками, геологами и ботаниками, открывавшими для нас эти неповторимо прекрасные острова.

А еще мы дружно смеялись и переживали за участников игры на знания и сообразительность. Ее затеяла Галина Иннокентьевна с двадцатью южносахалинцами, получившими книгу для ознакомления. Кто-то подсказывал, кто-то спорил и доказывал свое, но все с азартом искали страницу с ответом на вопрос. Среди победителей игры оказались не только известные знатоки-краеведы, но и студенты и школьники, просто любители истории и уникальной островной природы.

Галина Архипова в соавторстве с педагогом Ириной Кавериной поведала об истории открытия и освоения Шикотана и Итурупа, о географии и климате, реках и озерах, вулканах и горячих источниках, бухтах и скалах, флоре и фауне этих мест… Здесь также есть материал об островах Малой Курильской гряды, о культутре и фольклоре айнов и замечательных людях, чьи судьбы связаны с этой землей.

Такое издание, на мой взгляд, – привлекательный ориентир для туристов и всех желающих своими глазами увидеть красоты жемчужного ожерелья дальневосточной России.

Ирина Кокорина.