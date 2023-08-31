«Женщина года». От южносахалинок ждут заявок на участие в конкурсе

Администрация города приглашает к участию в ежегодном конкурсе представительниц прекрасного пола старше 18 лет. Приём заявок продлится до 25 сентября.

Среди критериев конкурсного отбора — личные достижения в профессиональной деятельности, активная жизненная позиция и др. Кандидатуру можно выдвинуть самостоятельно либо по представлению коллег, деловых партнеров, общественной организации, членов семьи.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить автобиографию в свободной форме, характеристику с места работы с указанием основных достижений в текущем году в печатном виде, заверенную печатью и подписью руководителя, а также анкету-заявку. Дополнительно могут быть приложены рекомендательные письма, а также любая другая информация, которая позволяет отразить результаты деятельности конкурсантки, например, публикации в СМИ.

Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Карла Маркса, 51, каб. 214 либо по электронной почте a.dydina@yuzhno-sakh.ru. Телефон для справок 300-814 (доб. 4).

Победитель и лауреаты будут традиционно определены в следующих номинациях:

– «Лидер общественного движения» – для женщин, активно и плодотворно занимающихся общественной деятельностью, внёсших значительный вклад в социально-экономическое развитие города Южно-Сахалинска, а также способствующих объединению женщин и активизации женского движения в городе Южно-Сахалинске;

– «Деловая женщина» – для женщин, работающих на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности, внёсших свой значительный вклад в стабильное и поступательное развитие предприятия, учреждения, организации, а также в развитие социально-экономической жизни города Южно-Сахалинска, оказывающих спонсорскую поддержку социальных проектов и программ;

– «Сестра милосердия» – для работников системы здравоохранения, социальной поддержки населения, проявляющих заботу и милосердие к людям, своими личными и профессиональными качествами заслуживших признание и уважение окружающих и пациентов;

– «Сердце отдаю детям» – для педагогов, преподавателей, воспитателей, достигших высоких результатов в образовании и воспитании детей, учащихся, школьников;

– «Культура и духовность» – для женщин, внёсших значительный вклад в развитие культуры города Южно-Сахалинска и достигших выдающихся результатов в сферах искусства и культуры;

– «Хранительница семейного очага» – для женщин-матерей, сохраняющих и развивающих лучшие семейные традиции воспитания детей в семье, способствующих повышению статуса семьи в обществе и укреплению связи поколений, воспитавших или воспитывающих детей, получивших общественное признание (включая женщин с приёмными детьми и женщин, которые внесли свой вклад в жизнеустройство детей-сирот).

Конкурс направлен на привлечение общественного внимания к роли женщины в современном мире, признание заслуг представительниц прекрасной половины общества, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности. Итоги конкурса будут подведены в ноябре.

Перечень документов для участия в конкурсе размещён на официальном сайте администрации города.