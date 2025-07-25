Женская хоккейная команда «Сахалин» примет участие в чемпионате России

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с женской хоккейной командой на льду дворца спорта «Кристалл». В этом сезоне девушки станут участницами чемпионата страны. Это первая команда спорта высших достижений, которая представит островной регион в высшем и главном дивизионе хоккея России.

У девушек хорошие шансы попасть на пьедестал. В команде есть участницы Олимпийских игр и чемпионатов мира. Для хоккеисток на Сахалине создали все условия для тренировок – обеспечили базой для учебы и подготовки, необходимой экипировкой, регулярным питанием.

– Мы ждем от вас максимальных результатов. Рассчитываем, что вы поборетесь за медали чемпионата России самого высокого достоинства. Уже в сентябре будем болеть за вас. У нас на Сахалине все для женщин и Год у нас – счастливого материнства. В декретный отпуск мы вас пока не зовем. Но знайте, что к женщинам в нашем регионе особое отношение. Поэтому и хоккейную команду, в первую очередь, создали женскую. Желаю большой удачи в спорте и во всех начинаниях! – обратился к хоккеисткам Валерий Лимаренко.

Сборы в Южно-Сахалинске у девушек начались 14 июля. Глава региона узнал, как организован учебно-тренировочный процесс, познакомился со спортсменками и тренерским составов, осмотрел инфраструктуру «Кристалла» – раздевалки, помещения для экипировки и заточки коньков, врачебные кабинеты.

– Встретили нас замечтательно. По всем вопросам помогли. Удалось увидеть за это время не только каток, но и прокатиться на канатке, съездить на пляж. Но сейчас, конечно, живем на тренировках. Ожидания от сезона самые высокие. Мы будем играть за кубок, – поделилась защитник команды «Сахалин», призер молодежных чемпионатов мира и двукратная чемпионка Женской хоккейной лиги Дарья Зубок.

Нападающий команды «Сахалин» Оксана Братищева – мастер спорта международного класса. Девушка принимала участие в Олимпийских играх 2022 и неоднократно становилась чемпионкой первенств самого высокого уровня. На победу в чемпионате России в этом сезоне спортсменка настроена решительно.

– Для нас такие условия созданы, чтобы мы спокойно тренировались, и наша голова ни о чем не болела. Спасибо руководству области за это! – поблагодарила Оксана. – Почти 20 лет я уже занимаюсь хоккеем. Мой брат играл, пришла к нему на тренировку, увидела и сказала родителям, что не хочу больше ходить на художественную гимнастику. Сейчас у нас самый ответственный и трудный период – сборы. Нужно набрать силы на сезон, и потом перед Новым годом будут еще одни сборы. Приходите смотреть игры. Уверена, что всем очень понравится. Женский хоккей более эмоциональный. У нас нет таких силовых приемов, как у мужчин, но мы тоже можем потолкаться и придумывать нестандартные решения.

С именитыми спортсменками на одном льду сейчас тренируется воспитанница «Кристалла» Софья Выборнова.

Девушка начинала тренироваться в Ставрополе, но потом семья переехала на Сахалин. И уже в островном регионе хоккеистка начала играть на юниорском уровне. Если спортсменка хорошо проявит себя на сборах, у нее появится шанс стать частью женской команды.

Во время разговора с губернатором хоккеистки озвучили свои просьбы.

– Хочу сказать вам от всех огромное спасибо за то, что создали женскую хоккейную команду и обратили внимание на наш вид спорта. И мы будем с гордостью представлять Сахалинскую область. Но у нас есть одна просьба – сделать кондиционер. В спортзале очень душно, особенно в последние дни, – обратилась капитан команды Ангелина Гончаренко.

Валерий Лимаренко поручил решить вопрос в ближайшие дни.

В чемпионате России примут участие 8 команд. Соперницы «Сахалина» представят Москву, Санкт-Петербург, Республику Башкортостан, Красноярский край, а также Челябинскую, Свердловскую и Московскую области.

Игры стартуют в сентябре 2025 года. На первом этапе чемпионата каждой команде предстоит провести по три игры на домашнем льду и по три – на выезде. На арене «Кристалла» с сентября по декабрь пройдет 21 матч.

Все желающие смогут посетить зрелищные состязания и поболеть за своих.

По итогам этого «гладкого» первенства определятся пары команд – участников второго этапа чемпионата плей-офф. Матчи, где определится судьба наград, стартуют в марте следующего года. Финал намечен на вторую половину апреля, сообщила пресс-служба правительства области.