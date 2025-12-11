Женская хоккейная команда «Сахалин» расправилась в Челябинске с «Белыми Медведицами»

Островитянки блестяще провели третью в сезоне продолжительную гостевую серию, сообщила пресс-служба минспорта региона. С 4 по 7 декабря у сахалинок состоялись три матча с челябинским клубом «Белые Медведицы», где наши спортсменки впервые в текущем чемпионате одержали победы во всех трёх встречах.

Первый матч 4 декабря задал тон всей серии. Несмотря на активное и агрессивное начало хозяек, «Сахалин» сумел перехватить инициативу и полностью доминировать во втором периоде – всего за десять минут Мария Александрова, Анастасия Петина и Оксана Братищева трижды поразили ворота «Белых Медведиц».

В третьем периоде преимущество гостей стало ещё убедительнее – шайбы на свой счёт записали Елена Мезенцева и Виктория Кулишова. Итог – уверенная победа «Сахалина» со счётом 2:5.

Во второй встрече 6 декабря сахалинки подтвердили, что их успех не был случайным. Взяв игру под контроль с первых минут, команда быстро создала комфортное преимущество благодаря точным броскам Оксаны Братищевой и Полины Кириченко. Хотя челябинкам удалось отыграть одну шайбу, точку в матче поставила Екатерина Лихачёва – 1:3 в пользу «Сахалина».

Кульминацией серии стал третий матч 7 декабря. «Белые Медведицы», отчаянно пытавшиеся избежать «сухого» поражения в серии, уже в конце первого периода открыли счёт и вышли вперёд.

Однако «Сахалин» проявил характер и во втором периоде перевернул ход встречи: сначала Оксана Братищева сравняла результат – 1:1, а затем Екатерина Лихачёва точным броском вывела свою команду вперёд – 1:2.

В третьем периоде, когда до сирены оставалось чуть больше восьми минут, челябинкам удалось отыграться и перевести игру в овертайм – 2:2. Решающее слово осталось за гостями: на 63-й минуте Нина Пирогова забросила победную шайбу, принеся «Сахалину» третью, самую напряжённую и ценную победу в серии – 2:3.

— Очень важно было выиграть все три матча в этой сложной выездной серии. Эти победы дают команде уверенность и ощущение стабильности. Мы понимаем, какая на нас лежит ответственность – у нас новый тренер, каждый матч на вес золота. Слава Богу, всё получилось: девчонки не жалели себя, ложились под шайбы, бились до конца. Эта победа – общая заслуга всей команды, все большие молодцы, — поделилась эмоциями автор победного гола в овертайме и лучший игрок матча Нина Пирогова.

Главный тренер «Сахалина» Валерий Белов отметил, что команда крайне довольна максимальным набором очков на выезде. Он подчеркнул, что плотный график с утренними матчами практически не оставлял времени на восстановление. Тем не менее тренерский штаб решил не менять игровую модель кардинально, а лишь активнее задействовать четвёртое звено нападения. По словам Белова, это решение полностью оправдало себя, позволило команде «разбежаться» и показать качественный хоккей.

Сейчас хоккеисток ждёт короткий отдых, после которого начнётся серия крайне сложных матчей, которые станут настоящим испытанием

Три победы в Челябинске заметно улучшили турнирное положение «Сахалина»: команда забрала максимальные 6 очков и поднялась на четвёртое место в таблице. Расслабляться, однако, некогда – уже 17 декабря сахалинок ждёт серьёзнейшая проверка в гостях у одного из лидеров чемпионата, уфимской «Агидели».

По теме: