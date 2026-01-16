Женская хоккейная лига. «Сахалин» победил «Белых медведиц» и ворвался в ТОП-3

15 января «Сахалин» провел заключительный матч домашней серии с «Белыми медведицами» из Челябинска в Женской хоккейной лиге. Островитянки одержали уверенную победу со счетом 4:1 и поднялись на третью строчку турнирной таблицы, сообщили в пресс-службе минспорта региона.

Несмотря на обидную пропущенную шайбу в первом периоде, «Сахалин» мощно ответил во второй двадцатиминутке, забросив три шайбы.

Сначала Алина Ичаева сравняла счёт, затем Оксана Братищева вывела команду вперёд, а Елена Мезенцева упрочила преимущество хозяек льда. А в заключительном периоде Мария Александрова поставила красивую победную точку.

Невзирая на плотный график, команда продемонстрировала отличную функциональную готовность, характер и волю к победе.

— Очень серьёзно готовились к этой серии. Понимали, что даже команда, которая находится в нижней части таблицы, будет максимально мотивирована. У «Белых медведиц» действительно неплохой подбор молодых, голодных до игры девочек. Наши справились с давлением, с эмоциями, с усталостью. За четыре дня три полноценные боевые игры на таком уровне — это серьёзная проверка. Девочки молодцы, результатом и содержанием игры довольны, – сказал главный тренер ЖХК «Сахалин» Валерий Белов.

— Сегодня было очень тяжело физически и эмоционально. Обе команды находились примерно в одинаковых условиях, а может даже они в более сложных — после перелёта и такого графика. Очень рады, что характер и командная игра позволили забрать все шесть очков, — добавила нападающая Алина Ичаева.

18 января в 13.00 «Сахалин» снова выйдет на домашний лёд против «СКСО» из Екатеринбурга.