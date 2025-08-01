Женская волейбольная команда «Сахалин» проходит предсезонный сбор накануне старта нового сезона

Корреспондент «Советского Сахалина» побывал на одной из тренировок островитянок.

В первенстве страны в предстоящем сезоне в высшей лиге А будет участвовать 16 команд. В прошлом сезоне их было на две меньше. Чемпионат стартует 8 октября 2025 года и завершится 26 апреля 2026 года.

Первые матчи «Сахалин» проведет во Владивостоке, где дважды с 8 по 12 октября встретится с новичком лиги «Забайкалка» (Чита) и хозяевами площадки «Динамо».

Второй тур наши девушки проведут на острове. С 22 по 29 октября соперницами «Сахалина» будут «Локомотив-2» (Калининград), «Северянка» (Череповец) и «Амурские Тигрицы» (Хабаровский край). Всего же в Южно- Сахалинске состоятся четыре тура. Шестой с 17 по 21 декабря, одиннадцатый с 11 по 15 марта и завершающий чемпионат четырнадцатый тур с 22 по 26 апреля. Все матчи, на сегодняшний день, планируют проводить в волейбольном центре.

С каким настроением преступили к тренировкам игроки «Сахалина»? Много ли новичков в команде? Есть ли в составе нашей дружины воспитанницы островного волейбола? В каких турнирах, помимо чемпионата России, примет участие «Сахалин» и какие задачи ставит перед коллективом руководство клуба? На эти вопросы журналист «Советского Сахалина» попросил ответить главного тренера команды Олега Ляпугина.

– Начать хочу с того, что команда из 14 игроков приступила к тренировкам неделю назад в волейбольном центре Южно-Сахалинска. Настроение в коллективе хорошее, самое главное я чувствую, что собралась хорошая команда. В игровых видах спорта если нет настоящего дружного коллектива, невозможно решать большие спортивные задачи в турнирах. Вернулась после годичного перерыва в родной «Сахалин» блокирующая Софья Бухановская. Она воспитанница сахалинской школы волейбола. Сезон 2023 – 2024 Софья провела в составе «Сахалина». Затем получила приглашение из ВК «Тюмень», за который выступала в минувшем сезоне. После годичного перерыва увидят болельщики в составе островной команды доигровщицу Дарью Федосееву. Продолжит выступать за «Сахалин» связующая Дарья Туркина. Сахалинке 17 лет, но несмотря на столь юный возраст мы надеемся, что в предстоящем сезоне Дарья доставит много хлопот соперницам. Проходит предсезонную подготовку в составе команды третья воспитанница островной волейбольной школы, шестнадцатилетняя блокирующая Таисия Дробышева.

Волейбольная дружина «Сахалин» обновилась на 50 процентов. Плохо это или хорошо? Ответ на этот вопрос получим по ходу сезона. Начнем мы участием в турнире Кубка Сибири и Дальнего Востока. Проходить он будет в Хабаровске со 2 по 7 сентября. На площадку выйдут две команды из суперлиги «Омичка» (Омск) и «Енисей» (Красноярск), а также коллективы высшей лиги А «Динамо» (Владивосток) и «Амурские Тигрицы» (Хабаровск). Возможен приезд команды из КНДР. Мы поставили перед собой задачу попасть в тройку призеров.

Далее предварительный этап Кубка России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 21 сентября. Здесь нас ждет большое испытание. Чтобы завоевать единственную путевку в следующий этап розыгрыша Кубка России, должны занять первое место. Сделать это будет очень непросто. Нашими соперницами будут команды из суперлиги «Минчанка» (Минск) и «Корабелка» (Санкт-Петербург), а также коллективы, выступающие в высшей лиги А «Липецк» (Липецкая область), «Локомотив-2» (Калининградская область), «Забайкалка» (Чита).

По завершению кубкового турнира стартуем в чемпионате России 8 октября в Хабаровске. Любая команда мечтает попасть в тройку призеров чемпионата, мы не исключение. Будем стараться на площадке порадовать наших болельщиков не только красивым волейболом, но и результативной игрой. Победитель высшей лиги А получает заветную путевку в суперлигу.

Один вопрос задал и Софье Бухановской. Рада ли она тому, что её пригласили в родной «Сахалин»?

– Выступать в городе, в котором ты родилась, получила первые уроки игры в волейбол, где на всех матчах присутствуют родители и другие близкие тебе люди, перед своими болельщиками, что может быть лучше для спортсмена.

Игорь КАРПУК.

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