Женский хоккей: “Сахалин” обыграл “Агидель” в завершающем матче серии

В напряжённом выездном матче Женской хоккейной лиги дебютант сезона «Сахалин» одержал вторую победу подряд, обыграв в Уфе одного из фаворитов лиги со счётом 1:2. Гости из Южно-Сахалинска проявили характер, удержав преимущество, добытое в первом периоде, несмотря на мощный прессинг хозяек в заключительной трети.

Счёт был открыт на 12-й минуте: защитник Нина Пирогова мощным броском от синей линии «распечатала» ворота соперника. Спустя всего три минуты Оксана Братищева удвоила преимущество сахалинок, реализовав быструю контратаку. В стартовом периоде гости создали больше опасных моментов, но уфимки не сдавались, отвечая острыми выпадами и не уступая в единоборствах.

Во второй двадцатиминутке инициатива перешла к хозяйкам. На старте периода Ольга Сосина в большинстве точным броском сократила отставание — 1:2. Уфимки заметно превзошли островитянок по броскам в створ, но надёжная игра голкипера Дианы Ганжур и самоотверженные действия обороны «Сахалина» позволили сохранить счёт неизменным. Вратарь гостей раз за разом выручала команду, отражая опасные шайбы.

Третий период прошёл под полным контролем уфимской команды. Хозяйки ещё до второго перерыва начали активно нагружать оборону гостей, а после паузы усилили давление, стремясь сравнять счёт. Однако «ключ» к воротам Дианы Ганжур найти так и не удалось. «Сахалинки» грамотно оборонялись, не позволяя сопернику создавать стопроцентные моменты, и сами изредка угрожали на контратаках, но больше не отличились.

Две шайбы в первом периоде оказались решающими. Эта волевая победа стала для «Сахалина» второй подряд и позволила укрепить позиции в турнирной таблице, сообщила пресс-служба минспорта островного региона.

– Мы, безусловно, довольны результатом, но главное — качеством игры. Команда стабильно провела все три матча. Да, в первой встрече упустили победу, но такое в хоккее случается. Важно, как мы на это отреагировали и как повели себя дальше. Следующие игры в серии были проведены на высоком уровне, чем мы и довольны. Наша задача сейчас — стабилизировать игру на такой высокой планке. А при стабильной игре и положительные результаты не заставят себя ждать, – отметил главный тренер ЖХК “Сахалин” Валерий Белов.