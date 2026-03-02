Женское лицо войны. Островитянки на фронтах Великой Отечественной

В Великой Отечественной войне, а затем в вой­не с японскими милитаристами приняли участие сотни тысяч советских женщин. На фронте они воевали наравне с мужчинами, проявляя отвагу и выносливость. Девушки были прекрасными разведчицами, радистками, связистками, снайперами… Но самое большое представительство «слабого» пола было среди медиков. А в тылу они заменили ушедших на фронт отцов, мужей, сыновей, освоив считавшиеся мужскими профессии.

После победного 1945 года в Сахалинскую область приехало начинать новую жизнь немало фронтовичек. Вот отдельные штрихи из боевой биографии нескольких героинь.

Зенитчица

В феврале 1945 года, когда советские войска взяли Будапешт, на охрану неба над столицей Венгрии заступили подразделения 9-го корпуса ПВО Юго-Западного фронта. Прибористом отделения артиллерийской разведки 375-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 3-й отдельной бригады ПВО 9-го корпуса ПВО служила ефрейтор Мария Архипова (Мария Терентьевна с 1960 года жила в Охе, работала в Охинторге заведующей торговым отделом и секретарём горисполкома). Дивизион также обеспечивал противовоздушную оборону железнодорожной станции Сигет и автогужевого моста через реку Дунай в районе Дер.

С появлением зенитной части авиация противника начала нести большие потери, и больше над территорией корпуса ПВО не появлялась.

Справка. Мария Терентьевна Архипова родилась на Ставрополье. Воевала с 1942 года на Южном, Северо-Кавказском и Юго-Западном фронтах. Участвовала в освобождении Венгрии. Награждена медалью «За оборону Кавказа».

Санитарный инструктор – разведчица

Санинструктор 469-го медсанбата 91-й гвардейской стрелковой дивизии 5-го гвардейского стрелкового корпуса 39-й армии 3-го Белорусского фронта гвардии сержант медицинской службы Анна Алексеева (Анна Акимовна – по мужу Ковалёва – с 1946 года работала в Южно-Сахалинском военном госпитале) ходила в рейды с разведгруппами, выносила раненых, в критические моменты принимала участие в боях.

Вот выписка из наградного листа. 27.06.44 г., действуя с группой гв. мл. лейтенанта Сергушова, отбивала 2 атаки немцев, убив при этом из нагана 2 немцев, и под шквальным огнём вынесла с места боя 2 раненых офицеров и 3 бойцов. Вынеся раненых и эвакуировав их, отважная санинструктор Алексеева А. А., находясь в той же группе, бесшумно выследила группу немцев в 60 чел. и внезапно напала на неё, убила огнём своего автомата 5 человек. Разоружила сдавшихся в плен немцев, убила из нагана солдата, пытающегося оказать сопротивление.

Во время боёв за Кёнигсберг и Пиллау работала в медсанбате. Её воспоминания приводятся в книге Николая Вишневского «Должен помнить мир спасённый»:

«Однажды поступает тяжелораненый, ему нужна кровь 3-й группы, а у нас её не оказалось. Врач спрашивает: «У кого 3-я группа?». Я говорю: «У меня». Врач командует: «Ложись!». И вот лежит раненый, я рядом с ним, и ему делают прямое переливание, непосредственно в его артерию мою кровь вливают. Вот так его и спасли. Мы там буквально все были донорами…».

Справка. Анна Акимовна Алексеева (Ковалёва) родилась в Сибири. Воевала с 1941 года на Калининском и 3-м Белорусском фронтах. Затем в составе Забайкальского фронта участвовала в советско-японской войне. Награждена двумя орденами Красной Звезды, медалью «За взятие Кёнигсберга».

Связистка

7 – 10 апреля 1945 года в боях за расширение плацдарма на правом берегу реки Морава, по которой проходила государственная граница Чехословакии с Австрией, отличилась телефонистка взвода связи 238-го гвардейского стрелкового полка 81-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта гвардии сержант Екатерина Леонтьева (после войны проживала в Углегорском районе). Под огнём противника она устранила 12 порывов телефонного провода, чем обеспечила связь командования батальона с ротами. Плацдарм был захвачен, войска двинулись дальше. Отважная телефонистка была награждена медалью «За отвагу».

Справка. Екатерина Викторовна Леонтьева родилась в Кемеровской области. С 1943-го воевала на Степном и 2-м Украинском фронтах. Участвовала в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.

Армейский почтальон

В ночь на 9 августа 1944 года 253-я стрелковая дивизия 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта форсировала реку Вислу юго-западнее польского Люблина. Вместе с боевыми частями на левый берег переправилась с почтой младший приёмщик военно-полевой почты дивизии младший сержант Мария Мальцева (после войны Мария Степановна – по мужу Степаненко – жила в Охе, работала в Охинском межрайторге).

Как отмечено в наградном листе, с 9 по 19 августа 1944 года армейский почтальон 12 раз переправлялась через Вислу и 3 километра несла на себе почту до наблюдательного пункта дивизии. Не имела ни одного случая необмена почты с другими почтальонами. Награждена орденом Красной Звезды.

Месяцем ранее за своевременную доставку корреспонденции в штаб дивизии при форсировании реки Западный Буг Мальцева была награждена медалью «За боевые заслуги».

Справка. Мальцева (Степаненко) Мария Степановна воевала с 1942 года на Северо-Западном, Воронежском, 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Награждена также медалью «За взятие Берлина».

Регулировщица на фронтовых дорогах

С 1942 года воевала в составе Ленинградского и 3-го Украинского фронтов Ульяна Фёдоровна Утяева (она родом из Мордовии, на Сахалине жила с 1949 года, работала диспетчером в пожарной охране Охинского района). Участвовала в освобождении Венгрии и Австрии. Она была регулировщицей дорожного движения, а затем и медсестрой 86-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона. Война для ефрейтора Утяевой (по мужу Коршуновой) завершилась в августе 1945-го, в Маньчжурии.

Справка. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией».

Подготовил Вячеслав ЖЕРДЕВ.