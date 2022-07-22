Жилье для сирот и невыплата алиментов: сахалинцев ждут на приемы по правовым вопросам

Неделя тематических приемов по вопросам правовой поддержки пройдет с 25 по 29 июля в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба.

В ходе консультации жители Сахалинской области смогут оставить руководителям и специалистам региональных органов власти, юристам обращения на разные темы, связанные с соблюдением прав в разных сферах.

График приемов:

— понедельник, 25 июля, 10:00-12:00 – прием по правовым вопросам садоводческих и огороднических товариществ (обращения примут члены регионального отделения «Ассоциации юристов России»);

— вторник, 26 июля, 10:00-12:00 – прием по вопросам обеспечения жильем детей-сирот (уполномоченный по правам ребенка, департамент образования и управление жилищной политики Южно-Сахалинска, члены регионального отделения «Союза женщин России»);

— среда, 27 июля, 15:00-17:00 – прием по вопросам ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет, вопросам получения (неполучения) алиментов на детей (уполномоченный по правам ребенка, Пенсионный фонд, управление федеральной службы судебных приставов, члены регионального отделения «Союза женщин России»).

Темы и время приемов 28-29 июля будут известны позже, о них сообщат отдельно.

Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 40/1. Записываться не обязательно, приходите в указанное время. Телефон для справок 8 (4242) 500-090.

Обращения можно прислать в аккаунты приемной в социальных сетях, обязательно указав ФИО, место проживания и контактный номер телефона:

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