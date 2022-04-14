Жилье построят, предпринимателям помогут… Региональный бизнес без государственной поддержки не останется

Очередной блок вопросов, касающихся развития региона, был рассмотрен 13 апреля на заседании инвестиционного совета с участием губернатора Валерия Лимаренко.

Будем строить

Сделать городскую среду комфортной для жителей, удобной для бизнеса и привлекательной для туристов — вот цель, на которую ориентируется сахалинская архитектура. При этом она старается не только учитывать общие тенденции развития территории, но и увязывать детали предполагаемой застройки с возможностями современной инфраструктуры.

Подробно о планах застройки Южно-Сахалинска рассказал главный городской архитектор Максим Ефанов. Строительная перспектива рассчитана на 20 лет.

Предполагается, что к 2042 году население областного центра составит около 360 тысяч человек. С учетом темпов износа многоквартирных домов площадь аварийного жилья к тому времени в Южно-Сахалинске достигнет не менее 200 тыс. кв. метров. Для того чтобы обеспечить плановое расселение жильцов таких домов, необходимо ежегодно вводить не менее одного квадратного метра жилья на человека.

При нынешних темпах строительства жилья, отметил главный архитектор, эта задача вполне выполнима. Проблем со строительными площадками тоже не ожидается: сахалинцам есть где строить.

Так, в северной части областного центра планируется развивать многоэтажное жилищное строительство в рамках проекта «Северная долина». Генеральным планом намечены две территории комплексной застройки — «Северный городок» и «Уюн».

Здесь будет построено 300 и 500 тыс. кв. метров жилья соответственно. Плюс к этому — современная инфраструктура, включающая в себя торговые центры и социальные объекты.

Предполагается, что застраиваться будут не только свободные территории, но и те, которые сегодня используются неэффективно. Например, заняты старыми постройками, которые не грех и снести ради будущих новых квартир.

Есть свои планы у сахалинских архитекторов и на южную часть города. Здесь предполагается развивать малоэтажное строительство, а также возводить индивидуальное жилье. Предполагается, что частный сектор получит свое активное развитие в Южной долине, расположенной в районе Охотской трассы. Перспективными с точки зрения застройки видятся окрестности села Старорусское, а также свободные территории в районе села Луговое.

В расчете на компенсацию

Масштабное строительство затрагивает не только общественные, но и частные интересы. На инвестиционном совете разговор зашел о земельных участках, которые находятся в частной собственности. Генплан развития Южно-Сахалинска предполагает строительство на этих участках многоэтажных жилых домов, а это может не совпадать с планами самих землевладельцев.

По этому поводу комментарий дал губернатор Валерий Лимаренко. Оказалось, что переживать за землю у владельцев нет никаких причин. Если какой-то участок придется использовать под строительство, владельцу выплатят компенсацию, только и всего. Либо предложат взамен равноценный по площади участок из муниципального земельного фонда.

— Будем слушать бизнес, слушать людей и вместе выстраивать градостроительную политику. Городское пространство надо развивать, — подчеркнул Валерий Лимаренко.

Кредит? Пожалуйста!

В режиме импортозамещения для областной экономики нет иных вариантов, кроме как укреплять и развивать то, что есть. Это касается не только строительной отрасли, но и сельского хозяйства, транспорта, связи и т. п. В нынешние сложные времена региональный бизнес вправе рассчитывать на государственную поддержку. И бизнес без поддержки не останется. Об этом также шел разговор на заседании инвестиционного совета.

По словам губернатора Валерия Лимаренко, сегодня очень важно помочь тем, кто производит и продает продукты питания для жителей области, обеспечивает бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры, создает рабочие места. И эта помощь будет оказана.

В частности, заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев рассказал о программе стимулирования кредитования региональных предпринимателей. Представители среднего бизнеса могут получить кредит по ставке 7,5 процента годовых, малому бизнесу придется рассчитывать на 9 процентов.

— На какие цели можно будет использовать этот кредит? На создание и приобретение основных средств, на техническое перевооружение, на пополнение оборотных средств и на рефинансирование ранее полученных кредитов, — объяснил зампред правительства.

Важная деталь. В случае, если у предпринимателя не хватит средств, чтобы внести под кредит необходимый залог, то можно будет использовать т. н. зонтичный механизм поручительств. Гарантом перед банком могут выступить федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и фонд развития предпринимательства.

Где денег взять?

В 2021 году областная казна понесла серьезные потери: из-за пандемии, а также падения стоимости энергоресурсов было недополучено около 60 млрд рублей. Это более трети регионального бюджета.

Достаточно скромно по сравнению с недавним прошлым выглядит в финансовом плане и год нынешний. Мало того что областной бюджет нынче составляет всего 126 млрд рублей, тогда как в 2021 году он достигал 154 млрд. В связи с западными санкциями намеревается покинуть сахалинский нефтяной промысел один из участников проекта «Сахалин-1» — нефтедобывающая компания «Эксон». Во всяком случае, это не исключено.

Между тем снижение нефтедобычи — это прежде всего снижение налоговых поступлений в областной бюджет. Хватит ли денег, необходимых для реализации планов регионального правительства?

Ответ не заставил себя ждать.

— Здесь вот задают вопрос, мол, если бюджет уменьшается из-за снижения добычи нефти, откуда мы тогда берем деньги? Отвечаю: мы включаем новые финансовые документы, — объяснил Валерий Лимаренко. — Например, для освоения жилых районов мы использовали инфраструктурные облигации. Для строительства объектов медицины мы используем концессии. Часть школ будет также строиться на концессионной основе. Этот же механизм мы используем для развития коммунальной инфраструктуры…

Одним словом, деньги на развитие региона у правительства есть и будут. Было бы только желание развивать и строить, открывать и создавать. А за признательностью сахалинцев дело не станет.

Игорь КАЛИНИН.