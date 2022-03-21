Жилье в «пирамиде». В Долинске появится пятиэтажка, ломающая стереотипы

На прошедшем на днях градостроительном совете при администрации Долинского района участники обсудили два строительных инвестиционных проекта. В одном случае инвестор предложил построить коммерческую жилую пятиэтажку необычной – треугольной формы. Во втором другой инвестор, владелец гостиницы «Юбилейная» и земельного участка, на которой она расположена, выступил с инициативой – снести гостиницу и на ее месте воздвигнуть восьмиэтажный жилой дом.

Подробнее обо всем «Советскому Сахалину» рассказала Екатерина Атрощенко, ведущий специалист-эксперт районного отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Градостроительный совет собирается по мере необходимости для обсуждения подобных вопросов. В нем, как правило, участвует глава района, депутаты районного собрания, представители различных профильных ведомств. Проект, связанный со сносом исторической гостиницы «Юбилейная» и строительством многоэтажки у пересечения проспекта Победы и улицы Хабаровской, не нашел поддержки у членов совета. Предложенный участок находится в общественно-деловой зоне города, он небольшой, нет возможности разместить всю необходимую инфраструктуру, предусмотренную правилами землепользования и застройки. А вот «треугольная» идея понравилась. В городе нет зданий оригинальной архитектуры, все достаточно однотипно, в духе советского планового строительства.

Сейчас пока рано говорить о начале строительства. На первых порах предстоит оформить земельный участок, внести его в кадастр, провести необходимые аукционные процедуры, затем подготовить проект, провести его госэкспертизу и уж после приступить к стройке. Но мысль интересная. Объект, по замыслу инвестора, может быть размещен на улице Севастьянова, возле дома ¹ 8. Будущая пятиэтажка будет одноподъездной, в ней разместится 25 больших одно-, двух- и трехкомнатных квартир, каждая площадью 100 квадратных метров и более. Речь идет о коммерческом жилье, которое будет выставлено на продажу.

Участники совета, рассмотрев представленные планы, призвали в ходе строительства учесть особенности инженерной инфраструктуры, уделить внимание ливневой канализации, водоотведению и парковочным местам. В ходе голосования единодушно решили вынести вопрос на публичные слушания, о которых долинцев оповестят заблаговременно.

К слову

В современной архитектуре создаются проекты домов самой разной, порой совсем необычной формы, есть и треугольные вариации. Например, в практике московского жилищного строительства есть опыт возведения так называемых треугольных башен Главболгарстроя и Моспроекта. Как правило, речь идет о «серийных» 25-этажных домах, которые в плане (при взгляде сверху) имеют форму равностороннего треугольника. Эти многоквартирные дома монолитно-панельной конструкции, в столице за период с 2002-го по 2014 год их построено более двадцати.

Другая вариация – «пирамидальная», то есть условный треугольник можно видеть при взгляде со стороны. Как и полагается любой пирамиде, самая широкая часть – в ее основании, то есть на нижнем этаже квартир больше, чем на верхнем. И тот, и другой вариант смотрятся интересно, привлекают внимание. Другой вопрос – как сработает возведенная конструкция в сахалинских условиях, с учетом повышенных ветровых, снеговых нагрузок, насколько она будет сейсмоустойчива, ну и все такое. Эти важные детали рассмотрят «под микроскопом» в ходе обязательной государственной экспертизы проекта.

Евгений ПОЛЯКОВ.