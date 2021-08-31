Житейское дело

Стою я днями за квасом. Погода жаркая, прямо как летом, народ жажда мучает. И продавец это понимает. Наливает не то чтобы быстро, но и не медленно. Очередь движется и движется.

Передо мной стоит женщина, а перед ней — подросток с самокатом. И вот доходит очередь до подростка. Наливает ему продавец стаканчик кваса. И даже почти уже этот стаканчик в покупательские руки отдала, но призадумалась. Не иначе как платы ждет.

И здесь подросток у нее спрашивает:

– Вы по карточке принимаете?

– Не принимаем! — сердито так отвечает продавец. И пытается вернуть стакан на исходную позицию — поближе к кассе.

И здесь в ситуацию вмешивается женщина, которая стоит впереди меня.

– Бери квас, не стесняйся, я заплачу, — говорит она подростку. Тот несколько смущенно берет стаканчик — и пьет. И очередь вдруг начинает улыбаться от такой идиллии. А почему бы и нет? Это же очень даже неплохо — помочь своему ближнему. Стакан кваса ему, например, купить. Особенно если торговая точка банковскую карточку к оплате не принимает.

И вот допил подросток квас, самокат – в руки и уехал. Даже спасибо женщине не сказал. Постеснялся, наверное. А может, слова такого не знает.

Впрочем, добрая женщина ни капли не обиделась. Оплатила за полтора литра кваса, плюс стаканчик на благотворительность и пошла себе домой.

Вот такой интересный эпизод. В столице подобное вряд ли бы увидел. Там или по карточкам даже зимой оплату принимают, или просто на улице кваса нет.

А вот молодой человек, признаться, меня немножко разочаровал. Мог бы доброй женщине из очереди и кивнуть в знак благодарности.

Понятно, что дело житейское, но все равно… Доброе слово и в очереди приятно.

Павел СЕМЕНОВ, г. Южно-Сахалинск.