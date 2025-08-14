Житель далёкой Канады подарил бойцам СВО свой джип

Проживший на Сахалине 17 лет канадец Стивен Хамби передал свой Mitsubishi Pajero Mini для нужд СВО.

Как рассказали в сахалинском отделении Общероссийского народного фронта, джип уже проходит необходимую подготовку. Механики адаптируют её для задач на линии боевого соприкосновения– проверяют узлы, усиливают защиту и пр.

Вместе с другими 11 единицами техники в ближайшее время она отправится в зону СВО. Сам автомобиль пробежал по островным дорогам не одну тысячу километров и теперь станет полезен нашим бойцам за тысячи километров от Сахалина. Его можно назвать символом доверия и солидарности. Из таких маленьких частиц складывается победа: кто-то шьет маскировочные сети, кто-то ремонтирует технику и пр.

Антон СМОЛЯКОВ.