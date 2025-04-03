Житель Холмска предстанет перед судом за кражу и угрозы убить следователя

37-летний житель Холмска обвиняется в совершении двух преступлений: краже денежных средств с банковского счета, а также угрозе убийством следователю полиции и его близкому.

По данным следствия, мужчина, находясь в гостях, похитил банковскую карту. И расплачивался ею за покупки в магазинах города. До задержания успел потратить более 20 тысяч рублей.

Время допроса в отделе полиции подозреваемый начал угрожать убить как самого следователя, так и его родственника, сообщает пресс-служба.

Действия обвиняемого проходят по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Уголовное дело направлено в Холмский городской суд для рассмотрения по существу.

Наталья ДЕСЯТОВА.