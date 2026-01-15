Житель Сахалинской области осужден на 14 лет по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы 25-летнего жителя Сахалинской области по делу о госизмене и попытке вступления в террористическую организацию «Легион «Свобода России» (запрещена в РФ). Мужчина пытался перейти госграницу в белгородском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

— Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме со штрафом в размере 150 тысяч рублей, ограничением свободы на 1 год, — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, осужденным является 25-летний уроженец Луганской области Даниил Кананович, он активно способствовал раскрытию дела и расследованию вмененных ему в вину преступлений.

Судом установлено, что мужчина установил контакт с представителем ВСУ, сообщив о готовности прибыть на территорию Украины для участия с применением вооружения и военной техники в составе террористической организации в деятельности против Вооруженных сил РФ. Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками правоохранительных органов при попытке перейти госграницу России в пункте пропуска в Краснояружском районе Белгородской области.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (покушение на участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Как установил суд, негативное отношение к органам государственной власти РФ и принимаемым ими решениям, в том числе о проведении спецоперации, у Канановича сформировалось «под воздействием военнослужащей ВСУ в 2023 году». «После чего он согласился на предложение последней вступить в состав указанной террористической организации и участвовать в ее деятельности на стороне Украины против ВС РФ, — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. — Под руководством военнослужащей ВСУ Кананович прибыл из Сахалинской области в Луганскую Народную Республику, где планировал перейти на подконтрольную украинской стороне территорию, однако поняв, что через ЛНР он не сможет реализовать задуманное, получил от военнослужащей ВСУ инструкции о пересечении государственной границы РФ через пропускной пункт в Белгородской области».

Процесс проходил на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в помещении Белгородского областного суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.