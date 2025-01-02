Житель Сахалинской области стал четвертым миллиардером в истории “Русского лото”

Житель Сахалинской области стал обладателем главного приза в размере 1 млрд рублей по итогам тиража “Новогодний миллиард” лотереи “Русское лото”, разыгранного 1 января. Он стал четвертым миллиардером в истории лотереи, сообщила пресс-служба “Столото”.

В ходе новогоднего тиража также были разыграны 100 призов по 1 млн рублей: 90 победителей выиграли по миллиону, оставшиеся 10 млн рублей будут разделены между 81 участником лотереи, каждый из которых выиграл примерно по 123,5 тыс. рублей. Всего разыграно более 3,6 млрд рублей, что стало рекордом лотереи, выигрышными стали 11,9 млн билетов.

“Это уже четвертый раз, когда главный приз выпал на один билет, подарив нам четвертого миллиардера. Мы будем ждать счастливчика, которому удалось начать новый, 2025 год с такой крупной победы, в нашем лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша”, – говорит операционный директор по маркетингу “Столото” Варвара Басанович, ее слова приводит пресс-служба.

Главный приз в размере 1 млрд рублей достался одному победителю третий год подряд. Год назад миллиард выиграл житель Тюмени, два года назад – участник лотереи из Нижнего Новгорода. Первым обладателем миллиарда стал житель Москвы 1 января 2020 года.

(ТАСС).