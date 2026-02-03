Житель села Правда каждую зиму создаёт в своём дворе сказку

Появление фигуры – символа наступающего года по восточному календарю во дворе сельского дома по улице Центральной, 30а – такое же предсказуемое явление, как приход зимы. Уже который год местный пенсионер Владимир Манчук радует и удивляет односельчан своими творениями из снега.

В канун года нынешнего Владимир Константинович вылепил двенадцатый по счёту символ – лошадь. Таким образом, завершил свой круг по восточному календарю. Но заканчивать на этом не собирается. Да и односельчане, как и все жители района, представить себе не могут, что в предновогодние дни они не увидят очередную снежно-ледяную скульптуру во дворе дома по улице Центральной!

А началось всё с символа года Козы. Эту фигуру, обозначающую наступающий 2015-й, житель Правды вылепил, чтобы порадовать своих внуков – их у него четверо. Скульптура сразу же приятно всех поразила проработкой деталей, тщательной раскраской. «Прямо как в сказке» – на разные лады произносили люди. Отчасти они были правы – по признанию Владимира Константиновича, за образец он взял персонаж из детской книжки, вспомнил некоторые мультики.

Автору для создания фигуры помимо снега и воды потребовались две стамески, топор и ножовка для снежных глыб.

– Снег он чем-то похож на дерево, а с ним я привык работать: был и столяром, и резьбой по дереву занимаюсь, – объясняет он.

На следующий год внуки снова проявили интерес к снежным фигурам. Так во дворе появилась Обезьяна – символ 2016 года. Ассоциируется она с умом, ловкостью, изобретательностью и хитростью. Всё это Владимир Манчук и воплотил в своём изваянии. Через год во дворе поселился Петух в яркой раскраске, затем – огромная, но не злая Собака, символизирующая 2018 год. Сельчанин не сразу и заметил, что фигуры во дворе дома на Центральной стали достопримечательностью Правды. Посмотреть на них стали приезжать из Холмска, из областного центра и других районов Сахалина. Администрация села регулярно награждала мастера почётными грамотами.

Внуки выросли и уехали, а Владимир Константинович продолжает лепить фигуры. Как говорится, для души. И чтобы дарить людям радость. В голову никогда не приходила мысль, чтобы брать за просмотр деньги.

– Мне доставляет удовольствие общаться с приезжающими и приходящими людьми, – говорит он. – Общение даёт мне и моей семье радость для души. Наверное, такую же, какую получают люди, приезжая посмотреть на мои фигуры.

Зрители удивляются, как всё пропорционально сделано, как проработаны детали, уловлены особенности строения зверюшек, делают селфи, благодарят автора.

На лепку каждой скульптуры уходит в среднем две недели. Начинается всё с набросков на бумаге – так можно сразу понять, какого размера и какой массы будет фигура. Закупается гуашь для раскраски – Манчук быстро понял, что это самый лучший расходник для снежных героев. Как-то пробовал использовать акриловую краску, но она быстро тает, и животное быстро теряет свой шарм. Гуашь тоже долго не держится, но всё равно не так быстро сходит. Подкрашивать приходится, но н слишком часто.

Владимир Константинович вспомнил, как в канун ковидного 2020 года пришлось повозиться с его символом – Крысой. За образец он взял крыску Лариску из бессмертного мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену. Погода стояла не совсем зимняя – бывало, начиналась морось. Лариска вышла немаленьких размеров, должна была стоять на задних лапках, и вот незадача – от тяжести у неё отвалилась голова… Пришлось её поднимать и прикреплять заново. Непросто было подобрать цвет краски. Поначалу выбрали металлический. Но смотрелось всё как-то не по-праздничному. Поэтому решил немного покреативить и остановились на коричневом. Сельчанам понравилось.

Вообще все скульптуры Владимира Манчука выглядят необычно. Дракон, символ 2024 года, неожиданно удивил своими бицепсами. Его фигура стала самой большой из всего 12-летнего цикла. Королевская Кобра, «куратор» 2025 года, получилась весьма изящной – лежит, свернувшись клубочком, и подняла голову словно для неторопливой беседы.

Символами 2023 года стали Кролик и Кот, которого так и тянуло погладить – настолько он выглядел милым и домашним.

Мастерски вырезать фигуры из снега Владимиру Константиновичу помогает приобретённый опыт резчика по дереву. Непосвящённому человеку кажется, что самое сложное в его увлечении – это выразить все мелкие черты в фигурах. А мастер говорит, что куда сложнее содержать скульптуры в привлекательном виде на протяжении всей зимы.

– Их приходится регулярно подкрашивать – чуть пригрело солнце, и краска потекла, оттенок поменялся, и впечатление уже не то, – объясняет он. – Когда начинает сыпать снег, то снежинки меньше чем за час закроют все фигуры, и они будут выглядеть бесформенными. Чтобы такого не случилось, по ним нужно проходить веничком.

Манчук и представить себе не может, что его животные останутся без внимания. Для него они больше, чем просто вылепленные из снега статуи. Поэтому не соглашался на предложения вылепить фигуры к Новому году на сельской площади или в Южно-Сахалинске: ухаживать за ними в режиме нон-стоп не получится.

Один только раз он принял участие в областном конкурсе снежных фигур, приуроченном ко Всемирному дню защитников млекопитающих. Своё умение там показывали участники из разных уголков страны. Скульптура моржа Владимира Манчука покорила сердца членов жюри и принесла автору победу.

Ещё Владимир Константинович неплохо рисует, не забывает про резьбу по дереву. Одно из его изделий можно увидеть в Серных Источниках – указатель проезда к производственному объекту. Талантливый человек талантлив во всём.

Сейчас для него самое, можно сказать, радостное время – забота о прилёгшей во дворе снежной лошадке. Как бы ни хотелось об этом думать, но придёт весна, скульптура растает. Однако время пролетит быстро – и снова наступят предновогодние дни. Можно будет снова взяться за эскизы и придумать контуры очередного снежного символа.

Евгений АВЕРИН.

Фото и видео из личного архива Владимира Манчука.