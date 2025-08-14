Жителей и гостей островного региона приглашают на реконструкцию событий штурма укрепрайона на Камышовом перевале

Мероприятие запланировано на 23 августа. Основная цель — популяризация подвига дальневосточников в советско-японской войне. Именно на Дальнем Востоке произошли решающие события в ходе Второй мировой войны.

В честь 80-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов в Холмске повторят реконструкцию событий штурма укрепрайона на Камышовом перевале. Первый раз мероприятие такого масштаба провели в сентябре 2022 года.

Перед началом реконструкции в Холмском районе в 13.00 состоится торжественный митинг с возложением венков и цветов к братской могиле советских воинов, погибших при штурме перевала.

Военно-историческая реконструкция начнётся в 14.00. Зрителей ждёт захватывающее зрелище: штурмы, сражения с участием профессиональных актёров и элементами пиротехники, демонстрация мужества солдат легендарной 113-й отдельной стрелковой бригады, про­явивших беспримерное мужество в боях за освобождение наших территорий в августе 1945 года. Благодаря реконструкции жители и гости округа смогут прикоснуться к истории и ощутить дух тех времён, чтобы сохранить память о героях, сражавшихся за наше будущее.

Во время самого мероприятия будут организованы пост охраны, работа торговых рядов, а также всеми излюбленная раздача полевой каши и чая, сообщила пресс-служба правительства области.

Фото предоставлены пресс-службой правительства области.

