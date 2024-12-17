Жителей Новотроицкого защитит 1100 кубометров скального грунта

В этом анивском селе завершены работы по возведению на берегу реки Сусуя насыпи, которая предотвратит её выход из берегов. Подобное случалось не раз и доставляло массу неприятностей.

Как пояснили в анивской мэрии, при критическом подъеме уровня Сусуи вода не могла удержаться в русле и выходила из берегов. Решение стали искать совместными усилиями специалистов регионального министерства экологии и устойчивого развития, сотрудников МЧС.

Причина оказалась в следующем: на участке от моста на ул. Фархутдинова до слияния Сусуи и Хомутовки размыло старую насыпь, которая ранее сдерживала натиск воды.

На сегодняшний день ее восстановили. Для возведения защитного сооружения использовали большие камни – скальный грунт крупной фракции.

Следующий этап – очистка русла и берегоукрепление. Помимо этого, нужно постоянно мониторить уровень воды в Сусуе, чтобы быстро реагировать на изменение гидрологических условий и, при необходимости, провести дополнительные укрепительные работы.

Сергей РЯБОВ.

Видео предоставлено администрацией Анивского района.